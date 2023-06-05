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幫當鋪業者查個人資料 北市警偵查佐判緩刑3年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市警大同分局時任偵查隊張姓偵查佐因辦案結識吳姓當舖業者，吳為寄存證信函給他人，請託張利用警務戶役政系統偷查個人資料，張被控偽造文書、洩密與違反個資法，台北地院審理，今天判張有期徒刑1年，緩刑3年，判吳有期徒刑3月，得易科罰金。可上訴。

依檢方起訴，2021年5月，吳的堂姊陳姓女子委託吳幫忙代售勞力士、百達翡麗、蕭邦、古馳等名表，不過，吳4支表只開價28萬元，陳女覺得賣價太低，決定不賣，吳卻不將手表寄還陳女，陳女寄存證信函給吳，催吳還表。

不過，吳自認有交易糾紛，想寄存證信函給陳女表示立場，卻沒有陳女戶籍地址，吳找到擔任警職的張幫忙，開口請張偷查陳女的個資，結果張、吳被法辦。

檢察官調查，張身為警員，明知陳女未涉及刑案，陳女的個資不在張執行法定職務查詢的必要範圍內，卻使用公務電腦登入警政署警政知識聯網，在系統查詢用途欄不實輸入「偵辦刑案」相關資訊，非法取得陳女的個資。

檢方認為，張濫用職權查閱與刑案無關者的個資，並登載不實的查詢用途，損害警政署對刑案資訊系統管理的正確性，犯使公務員登載不實準公文書、洩密、個人資料保護法等罪，張是公務員，請法院加重其刑。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

個資 公務員 偽造文書

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