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狂買進賣出冷門股票 福源花生醬二代炒股遭判刑

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導

新竹市熱門伴手禮「福源花生醬」第二代負責人曾廷海，為製造麗正公司股票交易活絡表象，2014年底起共54個交易日，利用人頭證券戶委託不知情證券商下單，共計相對成交4萬8千多股，佔該股市場總成交量28.32%以上，藉以引誘一般散戶投資人上車。新竹地院認定曾廷海哄抬股價，依製造證券交易活絡表象罪判刑3年4月。

法官調查，曾廷海見麗正國際科技公司股票為交易量少、股價低，屬於易於炒作小型股，且得為融資、融券信用交易，竟意圖造成麗正股票交易活絡表象，自2014年12月27日起至2015年3月24日止的54個交易日，在福源花生醬店內打電話給不知情的證券商營業員委託下單。

曾廷海利用自己和不知情親友的證券帳戶，對麗正股票連續委託買賣而相對成交，共計相對成交4萬8499千股，佔該股票市場總成交量17萬1266千股的28.32%，其中42個交易日相對成交數量，佔該股票當日市場總成交量5%以上，以造成麗正股票交易活絡表象，引誘一般散戶投資人加入買賣該股票。

曾男坦承，希望麗正股票看起來交易熱絡，希望股價上漲，他就可以持續買進賣出，吸引其他投資人購買，即使沒有賺錢也要買賣，「我的目的是為了做多，所以成交量就會出來」。

法官認為，曾男連續委託買賣麗正股票而相對成交，造成股票交易活絡表象，以此影響證券市場運作，引誘一般散戶投資人加入買賣該股票，破壞證券市場交易安全，最後依《證券交易法》製造證券交易活絡表象罪判曾廷海3年4月。

新竹市熱門伴手禮「福源花生醬」第二代負責人曾廷海因炒股被判刑。圖／報系資料照
新竹市熱門伴手禮「福源花生醬」第二代負責人曾廷海因炒股被判刑。圖／報系資料照

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