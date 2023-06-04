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看準商辦出入人多不易察覺 賭場聘美女荷官吸賭客

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市永和警方近期清源專案2.0計畫，鎖定轄內中和路某商辦大樓內暗藏德州撲克賭場，昨趁賭場工作人員外出購物，尾隨在後衝入賭場，逮獲蘇姓負責人、把風人員、2女荷官、9賭客及5現場人員，查扣10萬餘元賭資、撲克牌等證物，詢後依法送辦。

據了解，28歲蘇姓負責人看準商辦大樓出入人多，警方應不易察覺，因此鎖定永和區中和路的商辦，暗自經營德州撲克賭場，更以長髮美女荷官為號召，吸引賭客上門。

警方經多日蒐證，昨深夜11時許前往商辦大樓埋伏，趁一名工作人員外出購物時尾隨在後，並立即衝入賭場，逮補蘇姓負責人、48歲陳姓把風、皆為34歲的葉姓、陳姓2名女荷官、9賭客、5在場人員，警方共帶回18人，查扣賭資10萬餘元、抽頭金3萬元、撲克牌等賭具，詢後4工作人員依賭博罪嫌送辦，另9賭客依違反社會秩序維護法移請裁處。

看準商辦出入人多不易察覺，賭場聘美女荷官吸賭客。記者李易昌／翻攝
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