假整地回填廢汙泥「狂賺4.5億黑心錢」 奸商下場出爐

桃園市新屋區後湖小段數筆地號土地，去年被檢舉遭非法棄置大量無機性廢汙泥，經警方及環保局人員追查，廢土來自佰歲興業公司，廖姓負責人假藉整地之名，開挖土地後再回填廢汙泥達5萬6千多公噸，估計不法獲利達4億5千萬元。桃園地方法院審結，依廢棄物清理法判廖男1年11月徒刑，吳姓土石公司負責人2年徒刑，佰歲興業公司處罰金2百萬元。

檢警環去年4月接獲檢舉，查出佰歲興業公司廖姓負責人、薛姓廠長等人，為節省洗砂石產出的無機性廢汙泥處理費，與土石公司吳姓負責人、張姓男子等人，以偽造土石買賣契約作為掩護，租用新屋區後湖小段數筆土地後假整地真開挖，篩取級配後回填大量廢汙泥，總計達5萬6千8百公噸。

檢方起訴廖男、薛男、溫姓女會計及吳男、張男等8人，並向法院聲請扣押44筆土地，追繳沒收不法所得。

桃園地院判決，佰歲公司及土石公司共同基於非法清理廢棄物之犯意，廖姓負責人犯廢棄物清理法第46條第4款之非法清理廢棄物罪，處有期徒刑1年11月，併科罰金110萬元；吳姓土石公司負責人處有期徒刑2年，沒收犯罪所得918萬8046元。

薛男、溫姓女會計及吳男、張男等，分別處6月至1年10月不等徒刑；佰歲公司非法清除事業廢棄物，科罰金2百萬元；犯罪所得4億4千436萬2116元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。