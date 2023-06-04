快訊

德、英駐陸使館微博發文悼「六四」 均被火速消失

搭船遊客嚇壞！高雄鼓山渡輪站旁漂全裸男浮屍 警方清查中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假整地回填廢汙泥「狂賺4.5億黑心錢」 奸商下場出爐

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市新屋區後湖小段數筆地號土地，去年被檢舉遭非法棄置大量無機性廢汙泥，經警方及環保局人員追查，廢土來自佰歲興業公司，廖姓負責人假藉整地之名，開挖土地後再回填廢汙泥達5萬6千多公噸，估計不法獲利達4億5千萬元。桃園地方法院審結，依廢棄物清理法判廖男1年11月徒刑，吳姓土石公司負責人2年徒刑，佰歲興業公司處罰金2百萬元。

檢警環去年4月接獲檢舉，查出佰歲興業公司廖姓負責人、薛姓廠長等人，為節省洗砂石產出的無機性廢汙泥處理費，與土石公司吳姓負責人、張姓男子等人，以偽造土石買賣契約作為掩護，租用新屋區後湖小段數筆土地後假整地真開挖，篩取級配後回填大量廢汙泥，總計達5萬6千8百公噸。

檢方起訴廖男、薛男、溫姓女會計及吳男、張男等8人，並向法院聲請扣押44筆土地，追繳沒收不法所得。

桃園地院判決，佰歲公司及土石公司共同基於非法清理廢棄物之犯意，廖姓負責人犯廢棄物清理法第46條第4款之非法清理廢棄物罪，處有期徒刑1年11月，併科罰金110萬元；吳姓土石公司負責人處有期徒刑2年，沒收犯罪所得918萬8046元。

薛男、溫姓女會計及吳男、張男等，分別處6月至1年10月不等徒刑；佰歲公司非法清除事業廢棄物，科罰金2百萬元；犯罪所得4億4千436萬2116元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

佰歲興業公司廖姓負責人假藉整地之名，開挖土地篩取級配，再回填廢汙泥達五萬六千多公噸。記者周嘉茹／翻攝
佰歲興業公司廖姓負責人假藉整地之名，開挖土地篩取級配，再回填廢汙泥達五萬六千多公噸。記者周嘉茹／翻攝
桃園市新屋區後湖小段數筆地號土地去年被檢舉遭非法棄置大量無機性廢汙泥。記者周嘉茹／翻攝
桃園市新屋區後湖小段數筆地號土地去年被檢舉遭非法棄置大量無機性廢汙泥。記者周嘉茹／翻攝
佰歲興業公司不法獲利高達4億5千萬元。記者周嘉茹／翻攝
佰歲興業公司不法獲利高達4億5千萬元。記者周嘉茹／翻攝

廢棄物 桃園 砂石

延伸閱讀

租嘉義市工廠棄滿倉廢棄物後落跑 地主欲哭無淚稱不知情

台南後壁養雞場違法填土 市府決撤銷容許、開罰15萬元

土地遭違法回填土方 中市籲「三不原則」慎選承租人

經濟部證實台南2處光電場非法埋爐碴 市府處理進度曝

相關新聞

假整地回填廢汙泥「狂賺4.5億黑心錢」 奸商下場出爐

桃園市新屋區後湖小段數筆地號土地，去年被檢舉遭非法棄置大量無機性廢汙泥，經警方及環保局人員追查，廢土來自佰歲興業公司，廖...

高雄湖內分局1警員涉開不實罰單3萬交保 警局說話了

北部多名員警日前傳出勾結代辦業者開立不實罰單弊案，警政署曾通令全台各縣市警局全面清查，台南市警局自檢通報可疑名單後，廉政...

雄檢「愛台襄閱」徐弘儒今感性告別公職 接任人選出爐

被封為「愛台檢座」的高雄地檢署襄閱主任檢察官徐弘儒，5月初遞出辭呈轉任律師，今天是他擔任檢察官的最後一天，這兩天徐整理辦...

婦人南寮晨運遭流浪狗追摔死 高虹安撤上訴平怨

大翻轉！新竹市一名75歲王姓婦人2021年在南寮漁港晨運時遭6隻流浪狗追逐摔倒，頭部撞擊地面昏迷，經送醫仍不治，家屬向新...

FB社團流出私密照遭抵制 衛福部籲檢舉：5件事可抓去關

政壇Me Too暴風圈持續擴大的同時，臉書和Dcard昨天出現另一個反擊性暴力的戰場。有網友針對使用RISU短網址限時發...

遇消費糾紛恐嚇店員斷腿、吞子彈 男強拿和解金遭判刑

新竹簡姓男子與在服飾店工作的王姓店員有消費糾紛，2019年9月，簡謊稱要處理商品後續問題，和王相約在服飾店，不料簡竟找來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦