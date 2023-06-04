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雄檢「愛台襄閱」徐弘儒今感性告別公職 接任人選出爐

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

被封為「愛台檢座」的高雄地檢署襄閱主任檢察官徐弘儒，5月初遞出辭呈轉任律師，今天是他擔任檢察官的最後一天，這兩天徐整理辦公室，整理、封存經辦的案件卷宗，內心充滿不捨，離開19年的檢察體系他以「五味雜陳」形容心境，但他仍續留高雄，期許自己未來以另一種方式，繼續實現司法正義。

明天起雄檢襄閱主任檢察官將交棒給雄檢黑金專組主任宋文宏，宋為司法官訓練所44期結業，近年主導偵辦多起國安、共諜案件，備受檢察長洪信旭信任，徐辭職後，洪信旭延攬宋文宏為襄閱接班人選，宋也成為是同期中首派襄閱主任者，具有年輕化的指標性意義。

徐弘儒畢業於政大法律系，司法官訓練所43期結業，曾任桃園、屏東、高雄地檢署檢察官，偵辦過不少矚目案件，是同期首派襄閱主任檢察官，是司法體系重點栽培對象。

徐弘儒的檢察資歷豐富完整，現任調查局長王俊力、廉政署長莊榮松都是他的直屬長官，原定8年主任任滿後，將轉任二審檢察官，廉政署南調組長一職他也曾被點名，但他選擇在人生高光時刻急流勇退，5月做出辭職決定，讓長官同仁及身邊友人深感意外。

徐弘儒說，二審業務等同退居幕後，不像地檢署從事第一線刑事偵辦，具有挑戰性與成就感，這一陣子回首歷年生涯，發現自己最愛的還是與同仁、辦案夥伴衝上第一線。

徐弘儒以「生涯規畫」為由辭職轉任律師，但熟知他性格的好友，都知道徐除了上班時間外，周六、日也會犧牲家庭時間，到地檢署加班批卷，休假出遊，還得分心處理公務，對於公事親力親為，可見他對公職的熱愛。

今天是徐在職檢察官最後一天，1012天的襄閱主任檢察官生活即將畫下句點，原定工作最後一周休息、沉澱，但放不下工作的他，仍選在崗位鞠躬盡瘁，接聽媒體手機直到最後一刻。

細數19年來偵辦過的重大案件，曾任兩屆人審委員，這兩天徐利用周末整理辦公室，留下的資料不計其數，他形容每一份資料、卷宗都是回憶，「心情五味雜陳，盡在不言中」。

徐弘儒回憶，每一件偵辦的案件，點滴在心頭，他說，穿上檢察官紅袍的那一天，每一份辦案、新聞資料他都有妥善收妥，整理辦公室卷宗，昔日辦案秘辛只能封存心底，作為19年歲月的最美回憶。

卸下公職轉換跑道，老家在台北的徐弘儒，選擇續留高雄，預計加入同學「伯衡法律事務所」的團隊，擔任高雄分所的分所長，事務所籌備已進入尾聲，預計7月揭牌。他說，接下來的日子，他選擇花更多時間陪伴家人，不要錯過孩子的成長。

被封為「愛台檢座」的雄檢襄閱主任檢察官徐弘儒，明天起將正式告別19年的檢察官生涯。本報資料照片。記者張議晨／攝影
被封為「愛台檢座」的雄檢襄閱主任檢察官徐弘儒，明天起將正式告別19年的檢察官生涯。本報資料照片。記者張議晨／攝影

檢察官 司法官

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