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高雄湖內分局1警員涉開不實罰單3萬交保 警局說話了

聯合報／ 記者石秀華古和純／高雄即時報導

北部多名員警日前傳出勾結代辦業者開立不實罰單弊案，警政署曾通令全台各縣市警局全面清查，台南市警局自檢通報可疑名單後，廉政署前天約談5名員警，其中從台南調職湖內分局的徐姓員警也遭約談，以3萬元交保；高市警局今表示，會全力配合司法調查，若有涉不法將予以嚴懲究辦。

市警局表示，經查該名遭約談的徐姓員警，2021年10月25日從台南市警局麻豆分局調至高市警局湖內分局茄萣分駐所服務迄今。徐員遭廉檢調約談的犯案時間是在台南服務期間涉案，湖內分局得知徐員遭約談以3萬元交保候傳後，以不掩飾、不庇縱的態度，全力配合調查人員偵辦。

湖內分局指出，徐員在分局任內表現積極認真，迄今均無舉發道路交通管理處罰條例第12條的交通違規案件，其他交通違規舉發亦正常。

市警局強調，警局絕對積極防制員警風紀，恪遵依法行政原則。若有員警涉及不法，將予以嚴懲究辦，貫徹匡正風紀的決心。

高雄湖內警分局徐姓警員在台南市麻豆警分局任職期間，涉勾結代辦業者、開不實罰單，前天遭廉檢調約談後以3萬交保，市警局今強調全力配合司法調查，若有不法，將予以嚴懲究辦。記者石秀華／攝影
高雄湖內警分局徐姓警員在台南市麻豆警分局任職期間，涉勾結代辦業者、開不實罰單，前天遭廉檢調約談後以3萬交保，市警局今強調全力配合司法調查，若有不法，將予以嚴懲究辦。記者石秀華／攝影

台南 交通違規

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