高雄湖內分局1警員涉開不實罰單3萬交保 警局說話了

北部多名員警日前傳出勾結代辦業者開立不實罰單弊案，警政署曾通令全台各縣市警局全面清查，台南市警局自檢通報可疑名單後，廉政署前天約談5名員警，其中從台南調職湖內分局的徐姓員警也遭約談，以3萬元交保；高市警局今表示，會全力配合司法調查，若有涉不法將予以嚴懲究辦。

市警局表示，經查該名遭約談的徐姓員警，2021年10月25日從台南市警局麻豆分局調至高市警局湖內分局茄萣分駐所服務迄今。徐員遭廉檢調約談的犯案時間是在台南服務期間涉案，湖內分局得知徐員遭約談以3萬元交保候傳後，以不掩飾、不庇縱的態度，全力配合調查人員偵辦。

湖內分局指出，徐員在分局任內表現積極認真，迄今均無舉發道路交通管理處罰條例第12條的交通違規案件，其他交通違規舉發亦正常。