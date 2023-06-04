婦人南寮晨運遭流浪狗追摔死 高虹安撤上訴平怨

大翻轉！新竹市一名75歲王姓婦人2021年在南寮漁港晨運時遭6隻流浪狗追逐摔倒，頭部撞擊地面昏迷，經送醫仍不治，家屬向新竹市府求償遭拒憤提國賠，經新竹地院審理，判決市府須賠269萬元，市府不服提上訴，引起家屬反彈；不過，市府今指出，市長高虹安認為「政府行政要近乎人情，不能純粹依法論法」，已交辦相關單位撤回上訴再議，並在兩年前的經驗中吸取教訓。

市府今表示，針對兩年前發生南寮漁港浪犬導致婦人發生意外的憾事，產發處日前徵詢律師意見後，因考量判決結果有別於過去相關案例之見解，祈釐清現行整體動物保護法令，故於期限內先提送上訴書。

但是，高虹安獲知產發處已提送上訴作為認為不甚妥當，立即指示「政府行政要近乎人情，不能純粹依法論法，仍要考量實際的人民感受」，目前已交辦產發處撤回上訴再議，以求人民權益及法律見解中的平衡。市府指出，仍會持續關注動保議題，並在兩年前的經驗中吸取教訓，愛護動物也要保障民眾安全。

判決指出，王婦的女兒在法庭上控訴，王婦是在2021年8月21日清晨前往新竹市南寮漁港旅遊服務中心旁散步時，遭群聚該處的6隻狗追逐、靠近，王因緊張情急下踩到服務中心旁未設置警告標語，且原先規畫為戲水池的斜坡，造成重心不穩摔倒，頭部撞擊地面昏迷，直至當天上午7點多才被民眾發現，經緊急送醫後仍不治身亡。

家屬認為，新竹市府動保所未對長期群聚的流浪犬採取必要防範措施，早在2015年當地就有流浪犬追逐使民眾摔倒受傷的案例，動保所也在2021年1月、7月多次接獲民眾反映有流浪犬後，卻未主動安排捕捉處理，甚至網路平台上有許多民眾分享曾在南寮漁港附近遭流浪犬追逐、咬傷。

死者家屬也對新竹市府管轄的南寮遊客中心未對閒置且陡峭的斜坡設置警告標語或保護措施提出質疑，顯然對管理有欠缺，造成死者因受到流浪犬驚嚇後，踩到斜坡後重心不穩摔倒，頭部撞擊地面昏迷，經緊急送醫手術仍不治，新竹市府應負國家賠償責任。

法官認為，流浪犬沒有飼主，因此依憲法保障人民基本權精神，國家應承擔保護義務、風險分配優先由國家承擔，且依據新竹市棄犬管理辦法、動物保護法、動物傳染病防治條例等法規，新竹市府有捕捉流浪犬的義務。