嘉義女涉悶死7旬父親案 適用國民法官法案件

嘉義縣竹崎鄉2日發生盧女不堪長期照顧壓力，涉嫌悶死7旬父親後服藥輕生，經搶救脫離險境，因盧女涉及殺直系血親尊親屬罪嫌，為故意行為而發生死人結果，將適用國民法官法。

嘉義縣警察局竹崎分局表示，現年46歲盧姓女子2日深夜涉嫌悶死73歲父親後服藥輕生，盧女經送醫搶救脫離險境，迄至今天上午尚未清醒。

檢警表示，盧女離婚後，返回竹崎鄉的老家與父親、哥哥同住，另有1名哥哥住在北部，盧父因患慢性病，行動較不便，大部分由盧女照顧。

檢警指出，與盧女同住的哥哥，2日深夜返家，發現父親與妹妹分別躺在床上及床下，桌上留有妹妹所寫的字條「我送爸爸走了，我也要走了、別救我」等語，警消人員獲報到場，盧父身體僵硬已死亡，盧女陷入昏迷送醫。

檢警昨天相驗，根據死者盧父口、鼻瘀傷痕，研判遭悶死，因盧女截至今天上午尚未清醒，預計6日將解剖死者遺體釐清死因及案情。

嘉義地檢署表示，依目前所調查的跡證，盧女為殺害父親的凶嫌，涉及殺直系血親尊親屬罪嫌，根據國民法官法規定，故意行為因而發生死亡結果是屬於國民法官法適用的案件，因此，這起案件將成為嘉義地區第2起符合國民法官法案件。

檢方指出，嘉義地區首件適用國民法官法案件，是酒駕撞死機車騎士案件，為今年1月19日晚間在東石鄉發生酒駕的張男撞死機車騎士鄭婦，張男酒測值高達0.89毫克，檢方複訊後，諭令以新台幣5萬元交保。