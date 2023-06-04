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遇消費糾紛恐嚇店員斷腿、吞子彈 男強拿和解金遭判刑

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹簡姓男子與在服飾店工作的王姓店員有消費糾紛，2019年9月，簡謊稱要處理商品後續問題，和王相約在服飾店，不料簡竟找來三名友人圍堵王，向對方要求賠償金168萬元，否則就馬上砸店，或「讓你斷腿、吞子彈」，王心生畏懼下分數次以轉帳、交付現金方式給對方35萬8000元；新竹地院審理終結，簡被依恐嚇取財罪判刑8月。

法官調查，簡姓男子先前在新竹一家服飾店消費，與王姓店員有消費糾紛，2019年9月，簡以處理商品後續問題為由，和王相約在服飾店，實際上簡卻找來三名友人（兩名未成年）助陣，雙方一見面，簡就像對方恫稱必須賠償168萬元作為和解金，否則就砸店或「讓你斷腿、吞子彈」。王遭恐嚇心生畏懼，當日就分四次以轉帳、交付現金方式給對方35萬8000元，隨即向警方報案。

法官認為，簡男是思慮成熟的成年人，遇有消費糾紛本應理性處理，但簡竟藉機糾眾向王男恫以恐嚇言語索要金錢，使對方心生畏懼，並造期財物損失，對他人的人身、財產安全及社會治安均造成影響，審酌依成年人與少年共同犯恐嚇取財罪判刑8月。

法官認，簡遇消費糾紛應理性處理，竟藉機糾眾向王男恫以恐嚇言語索要金錢，使對方心生畏懼，並造期財物損失，審酌依成年人與少年共同犯恐嚇取財罪判刑8月。示意圖／報系資料照
法官認，簡遇消費糾紛應理性處理，竟藉機糾眾向王男恫以恐嚇言語索要金錢，使對方心生畏懼，並造期財物損失，審酌依成年人與少年共同犯恐嚇取財罪判刑8月。示意圖／報系資料照

恐嚇 新竹

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