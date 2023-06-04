遇消費糾紛恐嚇店員斷腿、吞子彈 男強拿和解金遭判刑

新竹簡姓男子與在服飾店工作的王姓店員有消費糾紛，2019年9月，簡謊稱要處理商品後續問題，和王相約在服飾店，不料簡竟找來三名友人圍堵王，向對方要求賠償金168萬元，否則就馬上砸店，或「讓你斷腿、吞子彈」，王心生畏懼下分數次以轉帳、交付現金方式給對方35萬8000元；新竹地院審理終結，簡被依恐嚇取財罪判刑8月。

法官調查，簡姓男子先前在新竹一家服飾店消費，與王姓店員有消費糾紛，2019年9月，簡以處理商品後續問題為由，和王相約在服飾店，實際上簡卻找來三名友人（兩名未成年）助陣，雙方一見面，簡就像對方恫稱必須賠償168萬元作為和解金，否則就砸店或「讓你斷腿、吞子彈」。王遭恐嚇心生畏懼，當日就分四次以轉帳、交付現金方式給對方35萬8000元，隨即向警方報案。