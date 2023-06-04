嫌前車開太慢 男工人竟駕車擋路吃官司

黃姓男工人駕車行經台南市鹽水區橋南街狹窄巷道，認為前車速過慢，待雙方行至開闊道路後，黃自左側超越，又向右偏駛斜擋停在前車前方，迫使被害人停車，妨害被害人駕駛汽車自由行駛於道路權利。台南地院認定黃觸犯強制罪，判處拘役20天，得易科罰金，案可上訴。

判決說，黃於今年2 月19日下午1 點多，駕駛轎車（下稱A 車）行駛在鹽水區橋南街狹窄巷道內，認為同方向前方轎車（下稱B 車）車速過慢，黃鳴按喇叭後，見B車煞車減速，心生不滿。

黃於雙方行經開闊道路後，駕駛A車自左側超越B 車後，向右偏駛斜擋停在B 車前方，並下車走向B 車駕駛座質問被害人，迫使煞停向後倒車，待黃走回A 車駕駛離去後，才能駛離現場。事後被害人向警方提告。

黃犯後對於案發經過坦承不諱，一再表達抱歉、知道自己衝動行事不對、對不起告訴人。