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和平院長涉違採購法 聯醫調查

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北市聯醫和平院區院長許家禎遭爆整修院長室，疑似規避採購法，將超過10萬元金額拆成3筆。 本報系資料照。
北市聯醫和平院區院長許家禎遭爆整修院長室，疑似規避採購法，將超過10萬元金額拆成3筆。 本報系資料照。
台北市立聯合醫院和平院區院長許家禎遭爆去年5月上任後整修院長室，工程費用拆成3筆均低於10萬元，當時疫情嚴峻，作為防疫專責醫院，此舉觀感不佳且有規避採購法的嫌疑。記者電洽院長室，尚未聯繫上許；和平院區回應，因業務需求辦理採購，未違規定；聯醫總院長璩大成表示政風室調查中，最快一周有結果。

黃先生投訴指出，許家禎去年5月上任後，大肆整修院長室，許疑似刻意將工程款拆成3筆，由企畫課、工務課、總務課分別辦理發包，每筆都低於10萬元，他合理懷疑是刻意規避政府採購法金額超過10萬元應上網招標公告的規定；並說，政風人員已展開調查，相關人士都被找去了解案情。

據悉，這項整修工程還換上免治馬桶，外界質疑，當時國內新冠疫情嚴峻，和平院區作為防疫專責醫院，院長室的修繕有必要性和急迫性嗎?

和平院區回應，因業務需求辦理採購，並未違反政府採購法規定，若後續接獲相關單位詢問，將配合調查。

台北市衛生局長陳彥元證實有整修工程，對於是否有急迫性和必要性，他尊重院長在合法權限下行事，整修不一定就是弊案，要視調查結果確認是否違法。

璩大成說，聯醫政風室目前調查中，預計一至兩周內會有結果，若有違法，該負的責任就要負。

免治馬桶 疫情 璩大成

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