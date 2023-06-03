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恐怖情人逼女友解指紋鎖關公司 恫嚇：不解就把妳手折斷

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名陳姓男子與林姓女友合夥開保全公司，去年1月因公司事務發生爭吵，為了看對方手機內容，竟將人推倒，強抓右手解鎖手機指紋密碼，見對方報警求救，又拉下鐵門不讓對方離去，還持刀恫稱「我砍死你都可以」；桃園地院審理此案，最後依2條強制罪判陳男拘役40日，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，陳男為了解開林女手機的指紋密碼鎖，不但強抓對方右手，還恫稱再不解鎖就要折斷對方的手，逼迫對方就範。後來，他見林女趁他取得手機之際逃跑，隨即追到公司1樓將人攔下並拉下鐵門，不讓對方離去，持刀恫稱「我砍死你都可以」等語。

案發後，陳男坦承犯行，供稱雙方是因為經營理念不同起爭執，一時衝動才會犯錯；桃園地檢署認為陳男持刀威脅又出言恫嚇，行為構成恐嚇危害安全罪，但桃園地院調查林女當時已被關在公司，無法自由離去，其言行應屬強制犯行的手段，因此改以強制罪論罪。

法院認為，陳男強拉林女右手解鎖，又將人關在公司，時間地點都不一樣，應屬2件事情，因此以2條強制罪論處，不過考量他犯後坦承，與對方達成和解，傷害犯行也獲對方撤告，過去又無前科，因此宣告緩刑2年。

陳姓男子逼女友解手機指紋鎖，見對方不從，竟恫稱再不解鎖就把妳手折斷。示意圖／Ingimage
陳姓男子逼女友解手機指紋鎖，見對方不從，竟恫稱再不解鎖就把妳手折斷。示意圖／Ingimage

桃園 保全 女友

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