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強攬肩膀貼胸部 男主管性騷還瞎扯「展現友好」下場慘了

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中楊姓男主管趁著外出拍攝工作時，強攬女下屬肩膀往自己身體貼近碰到她胸部，對方嚇傻事後調監視器提告，楊辯稱「2人不只是同事，而是好朋友」、「是展現友好方式」，法院比對證詞、監視器不採信，認為他身為上司卻不尊重女員工，依性騷擾罪判他拘役35日，可上訴。

檢方起訴指出，楊男和女員工2022年6月26日到大甲一間食品店從事拍攝工作，卻趁對方在座位區無防備時，以左手強力勾攬她肩膀往自己胸口靠近，讓女子胸部碰觸到自己身體，因女子驚覺強力掙脫，當晚再聯絡食品店協助調監視器報案。

法院審理時，楊坦承有徒手勾攬女子肩膀往自己胸口靠近，但矢口否認性騷，辯稱他自認和女子之間不只是上司、員工關係，不只是同事而是朋友，他會這樣做是希望多照顧女子，是友好展現的方式，辯護人也說楊主觀是開玩笑有事要跟女子說，不符性騷主、客觀要件。

女子控訴，當時和楊男在討論工作不是私事，楊邊講邊伸左手過來勾住她肩膀，把她強摟過去且力道很大，自己來不及反應下瞬間被拉到楊胸前，自己胸部也碰到楊胸口，等於她身體上半部直接碰觸楊身體，過程約3秒，非常錯愕、驚嚇，並閃躲問「你幹嘛？」

法院勘驗店家監視器，發現楊男動作和女子描述相符，可見楊行為不單純拍或搭靠女子肩膀，而是摟抱並觸摸她胸部。

法院審酌，楊男在開庭時自稱，不會對他女友以外的異性做這樣肢體動作，因為會造成他人不舒服，也不知對方能否接受或忍耐。女子則說，楊男動作超過男女分際，她感到不舒服會立即反應，足認定楊當時動作符合「性騷擾」。

法院認為，楊男身為女子上司欠缺尊重他人性自主觀念，造成女子心靈創傷當庭啜泣，且楊始終否認犯行至今未獲原諒等，依性騷擾罪判他拘役35日，得易科罰金。

楊男強行勾攬女下屬肩膀貼近自己身體，法院依性騷擾罪判他拘役35日。示意圖／ingimage
楊男強行勾攬女下屬肩膀貼近自己身體，法院依性騷擾罪判他拘役35日。示意圖／ingimage

監視器 性騷擾

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