快訊

遭「人選之人」編劇簡莉穎指控性騷擾 貝嶺駁斥：杜撰、錯置

五億高中生肋骨斷、內臟破 配偶涉偽造文書不排除加工自殺

司法不該淪恫嚇弱勢工具 7人聲明提供性平受害者法援

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

民進黨接二連三爆發性平案件，立委賴品妤、中和立委參選人吳崢、高雄市議員黃捷等7人，署名是一群關心台灣前途的政治工作者，今晚發出聯合聲明，指司法不該淪為恫嚇弱勢的工具，決定為政壇性平事件的受害者提供基本的法律援助。

發出聯合聲的為立委賴品妤、中和立委參選人吳崢、台北市議員吳沛憶、台北市議員苗博雅、台北市議員林亮君、苗栗縣議員曾玟學、高雄市議員黃捷。

聲明指出，他們是一群關心台灣前途的政治工作者，近日社會高度關注政壇性平事件，他們願以具體行動推進真誠的檢討反省，為政治工作者打造更安全的工作環境。

他們注意到，有一部分被指控的行為人，例如民進黨前青年部主任蔡沐霖，竟公開聲明將對控訴者提告。台灣是法治國家，他們尊重任何人走法律途徑維護自己的權利。 但同時，他們也不會坐視有權勢者，以司法為工具，恫嚇無權無勢的被害者。

聲明說，他們是誠心為民眾服務的基層政治工作者，深信落實性平價值，不分顏色。 因此決定為政壇性平事件的受害者提供基本的法律援助。

聲明說，若您想公開陳述受害經驗，卻又擔心遭到加害者濫訴；或您已公開表述受害經驗，卻遭到加害者提告，請跟他們聯繫。他們會邀集律師團隊，提供您專業的法律意見，做您的後盾。 消弭職場性平事件的不對等權力結構，「我們願站在弱勢者身邊，為您遮風擋雨」。

立委賴品妤等7人今晚發出聯合聲明，表示要提供受害者法律援助。本報資料照片
立委賴品妤等7人今晚發出聯合聲明，表示要提供受害者法律援助。本報資料照片

議員 北市

延伸閱讀

籲民進黨最高規格改善性平事件 賴品妤：受害者說的是斑斑血淚

民進黨再有性騷擾受害者 黃捷聲援：看完氣到發抖

民進黨前黨工控遭廠商性騷 黃捷：不能就這麼算了

黃捷表達願意加入民進黨 陳其邁：非常樂意當黃捷的入黨介紹人

相關新聞

司法不該淪恫嚇弱勢工具 7人聲明提供性平受害者法援

民進黨接二連三爆發性平案件，立委賴品妤、中和立委參選人吳崢、高雄市議員黃捷等7人，署名是一群關心台灣前途的政治工作者，今...

老闆襲胸女員工辯稱沒性騷 新北地院判刑6個月

新北某補習班負責人對女員工襲胸，辯稱受害者事發後無異狀，沒被性騷。法官認為每個人對突發事件反應不同，不能據此認定沒性騷，...

繼承490萬債務遭扣薪逾600萬！女提告債權不存在 法官1理由判勝訴

劉姓女老師繼承父親生前490萬多元貸款債務，每月遭扣薪資，18年來遭扣繳638萬多元，但嘉義市三信認為扣款僅付利息，債務...

中製口罩混實名制獲利上千萬 加利科技遭訴及求償

加利科技負責人林明進涉從中國進口非醫用口罩，混充國家隊實名制口罩遭起訴；衛福部另對加利科技提出民事求償。士院今天開庭，衛...

上櫃儲能廠天宇爆內線交易 負責人家族7人遭約談

近年轉型至太陽能儲能的上櫃電池廠天宇工業，2019年間處分中國大陸孫公司股權時，採家族經營的公司高層共7人，涉嫌在上述利...

涉收賄遭羈押78天！法院裁定雲林議長沈宗隆停押 300萬交保

雲林縣議長沈宗隆涉向達德能源公司收賄2600萬元案，法院裁定收押，至今78天，沈的律師提出具保停押，法院今天下午開庭，合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦