司法不該淪恫嚇弱勢工具 7人聲明提供性平受害者法援
民進黨接二連三爆發性平案件，立委賴品妤、中和立委參選人吳崢、高雄市議員黃捷等7人，署名是一群關心台灣前途的政治工作者，今晚發出聯合聲明，指司法不該淪為恫嚇弱勢的工具，決定為政壇性平事件的受害者提供基本的法律援助。
發出聯合聲的為立委賴品妤、中和立委參選人吳崢、台北市議員吳沛憶、台北市議員苗博雅、台北市議員林亮君、苗栗縣議員曾玟學、高雄市議員黃捷。
聲明指出，他們是一群關心台灣前途的政治工作者，近日社會高度關注政壇性平事件，他們願以具體行動推進真誠的檢討反省，為政治工作者打造更安全的工作環境。
他們注意到，有一部分被指控的行為人，例如民進黨前青年部主任蔡沐霖，竟公開聲明將對控訴者提告。台灣是法治國家，他們尊重任何人走法律途徑維護自己的權利。 但同時，他們也不會坐視有權勢者，以司法為工具，恫嚇無權無勢的被害者。
聲明說，他們是誠心為民眾服務的基層政治工作者，深信落實性平價值，不分顏色。 因此決定為政壇性平事件的受害者提供基本的法律援助。
聲明說，若您想公開陳述受害經驗，卻又擔心遭到加害者濫訴；或您已公開表述受害經驗，卻遭到加害者提告，請跟他們聯繫。他們會邀集律師團隊，提供您專業的法律意見，做您的後盾。 消弭職場性平事件的不對等權力結構，「我們願站在弱勢者身邊，為您遮風擋雨」。
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