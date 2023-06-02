老闆襲胸女員工辯稱沒性騷 新北地院判刑6個月

新北某補習班負責人對女員工襲胸，辯稱受害者事發後無異狀，沒被性騷。法官認為每個人對突發事件反應不同，不能據此認定沒性騷，判處負責人有期徒刑6個月，可易科罰金。可上訴。

新北地院判決書指出，被害女性證稱，她當時與負責人一起到地下室搬東西，負責人突然從後方抱住她，並說「休息一下」，後來繼續搬東西到4樓時，負責人再度抱她長達15秒。

被害女性指出，後續負責人更握住她的手摳手心，拉住她的脖子往他胸口靠，並說「再休息5分鐘」，負責人還將手伸進她的衣內襲胸，經她拒絕後，對方才把手抽出來，但仍把手放在她的腰上。

被害女性的男友也作證表示，當天女友較晚下班，走出補習班後一直發抖、哭泣，面對他的關心什麼話都說不出來，並抗拒他的碰觸，後來才說是被補習班主任（即負責人）環抱、襲胸。

負責人則否認性騷擾，他的委任律師辯護，女員工前後對於性騷行為時間、次數與秒數描述不一致；另女員工當天還與另名老師聊天長達10分鐘，期間她的舉止與態度沒有異常，更何況當天還有其他人上課，女員工大可呼救或自行下班離開，卻仍自願留下與負責人單獨工作，還從容不迫地打卡下班，質疑沒有被性騷擾情事。

法官認為，女員工對於過程都能具體詳述，證述始終如一，可見並非空泛指證，且突然被抱住當下深感震驚，當然不能苛責受害者未記得實際秒數、次數，這些細節也不是此案重點。

法官審酌，每個人應對突發事件的反應本來就不同，有的人會因過度驚嚇而不知所措，也有人害怕被報復而不敢說。不能因被害者看起來沒特殊反應就認證述情節不實。

法官認為，負責人在案發後曾對女員工的家人稱「真的對不起，真的不是故意的，我不曉得當初為什麼會那樣，因為我把她當自己的小孩在看待」，還稱自己是第一次做這種事。據此，不採認負責人的辯詞，今年3月底依性騷擾防治法性騷擾罪處負責人有期徒刑6月，可易科罰金；全案可上訴。