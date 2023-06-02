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繼承490萬債務遭扣薪逾600萬！女提告債權不存在 法官1理由判勝訴

中央社／ 嘉義市2日電

劉姓女老師繼承父親生前490萬多元貸款債務，每月遭扣薪資，18年來遭扣繳638萬多元，但嘉義市三信認為扣款僅付利息，債務本金未償還，劉女不服提確認債權不存在之訴，嘉義地院判勝訴，可上訴。三信尊重判決結果。

嘉義地方法院民事判決書指出，劉女的父親於91年10月間去世，遺產為新台幣37萬多元，她自74年起北上求學即未曾返回嘉義與父親同住，無從了解父親財務狀況，更不知有負債。她於94年間接獲嘉義市第三信用合作社持債權490萬多元憑證，遭聲請強制執行扣1/3薪資。

判決書指出，劉父生前曾向嘉義市第三信用合作社借貸800萬元，他生前雖已償還648萬多元，但仍欠490萬餘元，劉女繼承貸款債務自94年5月起每月遭嘉義市三信扣部分薪資，直到今年2月，劉女已給付638萬多元。

不過，嘉義市第三信用合作社認為，依法有據取得債權憑證請求給付490萬多元，按年息9%計息，加上違約金，每月利息為3萬2000多元，但劉女每月所扣的1/3薪資為1萬9000多元至2萬7000多元不等，都不足清償每月的利息，因此，主張並沒有償還本金。

劉女主張，父親在91年過世後，嘉義市第三信用合作社於94年才持債權憑證聲請強制執行，當時已過期限無法拋棄繼承，她18年來已給付638萬多元，已超過執行命令所記載的金額。

她主張，依據民法，應僅以所得遺產為限負清償責任，超過的部分，應認為債權業已不存在，因此，向嘉義地方法院提起確認債權不存在之訴。

法官認為，劉父過世後，留下遺產37萬多元，除了劉女，還有其他繼承人，若是都由劉女繼承，依民法繼承編施行法規定，至多僅就37萬多元範圍內負清償責任。

法官表示，劉女已給付638萬多元，遠超過遺產總額。劉女請求確認執行命令所載的490萬餘元債權不存在，為有理由，應予准許。可上訴。

債權銀行嘉義市第三信用合作社今天表示，尊重嘉義地方法院判決結果。

債權銀行嘉義市第三信用合作社今天表示，尊重嘉義地方法院判決結果。圖／聯合報系資料照
債權銀行嘉義市第三信用合作社今天表示，尊重嘉義地方法院判決結果。圖／聯合報系資料照

嘉義 信用 薪資 債務 遺產

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