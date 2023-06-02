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涉收賄遭羈押78天！法院裁定雲林議長沈宗隆停押 300萬交保

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣議長沈宗隆涉向達德能源公司收賄2600萬元案，法院裁定收押，至今78天，沈的律師提出具保停押，法院今天下午開庭，合議庭裁定300萬元交保禁止出境出海、限制住居，且命沈不得和本案共犯或證人接觸。

檢方調查，達德公司2020年在雲林沿海設立風機發電，因地方抗爭、部分議員反對，向縣府申請建照、使照也不如預期順利，為排除困難，透過下包廠商與白手套尋求議長沈宗隆及議員支持，以工程款夾帶賄款手法，共交付2600多萬元賄款，由沈分配給跨黨派的涉案議員，並疑利用對縣府質詢與監督的權力施壓官員等情事。

該案起初只有達德前執行長潘正綱被收押，沈宗隆和白手套鍾慶郎以200萬元、100萬元交保，檢方3月13日提出抗告，台南高分院發回雲林地院於3月15日深夜開庭重新裁定，經法院審理，裁定沈、鍾收押。

沈宗隆、鍾慶郎2人被收押後，法院5月11日再開延押庭裁定延押2個月，至今已收押78天，雲林地方法院今天下午開具保停止羈押庭，裁定沈300萬元交保，包商鐘慶郎則於昨日以150萬元交保。

沈由律師提出停押，法院合議庭訊問聽取檢辯雙方意見後，考量檢察官認為此案偵查進度及相關證據均已保全，當庭裁定停止羈押。

法院指出，沈宗隆停止羈押，但仍具有羈押原因，只是必要性上已有其他替代手段，所以合議庭准予300萬元交保、禁止出境出海、限制住居，且命被告不得和本案共犯或證人接觸。

至於鍾慶郎對於案情已有交代，沒有羈押必要，檢方日前聲請具保停止羈押，法院昨天裁定交保、限制住居、禁止接觸共犯及證人。

雲林縣議會議長沈宗隆。本報資料照
雲林縣議會議長沈宗隆。本報資料照

沈宗隆 雲林

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