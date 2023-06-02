靜桃計畫首日蒐證通報改裝噪音車共506件 強力執法

為解決改裝車輛所造成的飆車及噪音民怨，桃園昨起啟動「靜桃計畫」跨局處聯合大執法，首日夜間8至11時分別於桃園及中壢2區執行稽查作業，3小時內共攔查疑似改裝車輛89輛，噪音超標48件，監理站告發15件改裝車體，無照駕駛13件，裁罰金額共22萬2900元；另警方在全市各地加強蒐證通報改裝噪音車共計506件，尤其著重深夜10時至今上午6時加強蒐證通報共計243件。

靜桃計畫將原每周3次頻率改為天天執行，並由桃園市政府環境保護局、警察局、經濟發展局、交通部公路總局新竹區監理所桃園監理站及中壢監理站組成聯合稽查取締小組。

昨首日分別於桃園力行路及中壢元化路上執行稽查作業，3小時內警方攔查疑似改裝車輛89輛，經環保局儀器測試逾越噪音管制當場開罰噪音超標48件，其中於中壢區攔檢測得最高的達105.9分貝，裁罰11萬2500元；監理站告發15件改裝車體，裁罰3萬2400元；告發無照駕駛13件，裁罰7萬8000元，合計22萬2900元。落實「馬上抓、馬上測、馬上罰」，以達到嚇阻的效果。

昨啟動警察局強力動員警力計469人次，除配合聯合攔檢稽查，首日警方在全市各地加強蒐證通報改裝噪音車共計506件，尤其著重深夜10時至今日上午6時加強蒐證，通報共計243件，以防制噪音車深夜擾民情事。

環保局也將限期車主改善至合格為止，未完成改善者將按次加重累罰。警方表示，將持續對桃園約50處車輛噪音陳情熱點路段區域及120家改裝車行加強列管稽查，藉由強化精進「環警監聯合稽查攔檢」、「聲音照相噪音科技執法」、「檢舉移送通知到檢」、「改裝源頭查核輔導」等4大管制措施，提高稽查取締效果，遏止改裝噪音車輛，維護市民生活品質與環境安寧。