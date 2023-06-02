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立體停車場解禁！網紅、大重機騎士試跑順暢 台中交通局為錯誤決策道歉

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員吳佩芸發起會勘停車場行動，大型重機騎士及機車路權權益促進會到場響應。圖／吳佩芸提供
台中市議員吳佩芸發起會勘停車場行動，大型重機騎士及機車路權權益促進會到場響應。圖／吳佩芸提供

台中市交通局公告全市17處車道較陡的立體停車場禁止重機入內，6月1日撤銷公告放行。議員吳佩芸邀重機騎士一起會勘曾被禁停大型重機的福星停車場，騎士在上下車道順暢，吳佩芸要求停管處針對5個月來的錯誤決策道歉。騎士也趁機建議，開放路外停車場的標準機車停車格可停重機。

20輛大重機騎士響應會勘停車場行動，包括知名網紅「教士」、「貓頭鷹之歌」及台灣機車路權促進會成員。重機車友紛向市府訴求，希望開放路外停車場的標準機車格，供停大型重機。另指出坡道的防滑係數比坡度比更值得檢討。

吳佩芸追究交通局停管處公告禁停大型重機，犯了兩大錯誤：一，引用「道路交通標誌標線號誌設置規則」，但「路外停車場」依交通部函釋，原則上不屬「道路」範圍。

再者，停管處以營建署「建築技術規則」要求機車坡道坡度應小於「一比八」，認為部分公有停車場坡度超過而有安全疑慮，拒絕讓大型重機進入。吳佩芸質疑這是先射箭再畫靶，亂找規定合理化違法決策。

吳佩芸說，台中市政府雖在6月1日撤銷「違法公告」，重新開放大型重機可停放17處公有停車場，但市府仍應對長達5個月的行政處分，損及重機騎士停車權益，公開道歉。並要求市府亡羊補牢，研擬大型重機可在「路外停車場」機車格停放。

中市政府交通局表示，曾發生大型重型機車在公有立體停車場滑跌事故，去年才針對40場立體停車場進行坡度調查，其中17場因坡道較陡，採局部或全場禁行大型重型機車，其中大益、南京、星享道停車場非全面禁止，一樓或地下室部分空間開放停放重機。

交通局說明，對於當初公告部分停車場禁止大型重機進入的措施，造成民眾困擾深感歉意，後續針對是否開放路外停車場等相關措施，將納入多方意見參考研訂。

這場會勘邀集台中市政府交通局停管處、都發局，交通部路政司、內政部營建署派員到場釐清法規，大型重機騎士及交通平權團體到場關心。

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