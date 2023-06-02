得知男友早已婚 女憤提分手又共春宵慘賠20萬

潘姓女子與男友交往4年，常出遊共度春宵，期間也傳清涼照給男友，不料4年後才知男友早已結婚，憤而提分手，但又2度與男友發生親密關係，被男友的妻子發現姦情提告求償。高雄地方法院判她應賠20萬元。全案可上訴。

判決指出，潘女於2016年認識男友，男友卻隱瞞早在1988年結婚，並育有3兒女的事實，潘女以為男友已經離婚，2人常偕伴出遊，並在租處過夜發生性關係；交往期間潘女還多次自拍清涼照，以Line通訊軟體傳給男友。直到2021年，潘女才發現男友沒離婚，憤而以個性不合提分手，並封鎖男友的Line。

但潘女指男友屢傳電子郵件，以握有私密照片相脅，要她不要封鎖聯絡方式，她才不得不再與男友繼續面，後又在她租處發生2次親密關係。

男友的妻子發現電子郵件內容，看到潘女與丈夫出遊、共餐及性愛照，以潘女破壞她的婚姻，提告向潘女求償90萬元。