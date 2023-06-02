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北所早餐吃銀絲卷、喝咖啡奶茶 連千毅7年長刑將循例送宜蘭監獄

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

直播主連千毅因「直播主之亂」判刑7年確定，昨天到新北地檢署執行科報到發監，預期不久後將循新北地檢署往例移監宜蘭監獄服刑。

連千毅日前因與寵物店業者鄭又仁在網路上結怨，雙方互相砸店、開槍，引發「直播主之亂」，被高雄高分院依主持犯罪組織、成年人教唆少年非法持有槍枝罪判刑7年，最高法院駁回上訴確定。

因連千毅戶籍在新北市，連主動向雄檢表示希望在新北市發監，雄檢囑託新北地檢署代為執行，已寄發傳票給連千毅，在6月1日下午2時至新北地檢署報到。

他昨天下午在10多名親友開著勞斯萊斯及賓士和BMW汽車簇擁下到新北地檢署報到，由法警押解入監，依照新北檢慣例暫寄台北看守所，等全卷檢還高雄地檢署後，由高雄地檢署扣掉羈押日期計算剩餘刑期後，再通知新北檢，由新北檢依照三年以上受刑人轉送宜蘭監獄慣例，到宜蘭監獄服刑。

台北看守所表示，連千毅編號「9425」，安排住進4人房中，不方便透露其他舍友身分。昨天晚上，連千毅刑期第一餐享用紅燒燒肉、麻婆豆腐、炒青花菜、小魚味增湯，今天早上所方則是提供銀絲卷與咖啡奶茶。

看守所說，連千毅新收狀況相當正常，看起來並無異狀，態度也十分配合。

直播主連千毅（右）。圖／聯合報系資料照片
直播主連千毅（右）。圖／聯合報系資料照片

連千毅 直播主 監獄 受刑人

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