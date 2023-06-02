罹癌攏是假 網紅麵包包爆出曾拿假髮公益訂單分潤

網紅麵包包昨天坦承罹癌3年全是造假，她透過健身努力抗癌的形象曾經激勵不少網友。麵包包在IG文中提到對於使用優惠碼支持自己的粉絲感到抱歉，並指出若業配廠商需要賠償，會全額負責。據悉，她接受年輕病友社群「我們都有病」採訪並代言假髮，還可獲得「公益訂單」的導購分潤。

麵包包在IG文中寫道，「今天起我會離開tumaz、離開此刻，我知道沒有資格再留在任何一個相信過我的地方。」據了解，她共同經營的「此刻」，是一家專賣健康餐盒的商店，社群友人及顧客都稱他「闆娘」。該商店IG五天前還發文公告最新菜單，昨天則發布限時動態指出6/1至6/7期間將會店休。Tumaz則是一家台灣運動服飾品牌，品牌官網的團隊成員許多人是健身網紅，但今天查詢時已未見麵包包列表當中。

麵包包代言的「Liliko 里里子假髮」，是病友社群「我們都有病」執行長謝采倪經營。她曾經親自透過電話採訪麵包包，且登載在「我們都有病」臉書粉團的文章下方，留有導購連結，凡透過該連結購買假髮，病友受訪者就能拿到10％的公益訂單分潤。