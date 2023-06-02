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屏東去年九合一大選8人遭判當選無效 竹田鄉代李慶和確定解職

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東地檢署於去年地方公職人員選舉過後，成立當選無效案件小組，偵查賄選等不法，對4名縣議員當選人、2名鄉鎮市長當選人、15名村里長當選人、12名鄉鎮市民代表當選人，共計33名提起當選無效訴訟，截至5月底，已有鄉鎮市民代表、村里長共8人被判當選無效，其中竹田鄉代李慶和已遭解職，由國民黨籍邱偉容依法遞補。

截至5月31日由屏東地院宣判當選無效的當選人包含，里港鄉第3選舉鄉民代表鄒天財、竹田鄉第1選區鄉民代表李慶和、枋寮鄉第1選區鄉民代表盧銘榮、新園鄉仙吉村長蔡東清、車城鄉田中村長許雯敏、枋寮鄉保生村長許來文、枋山鄉善餘村長林忠賢、車城鄉埔墘村長陳清木。

屏東縣選委會表示，竹田鄉前鄉民代表李慶和於4月刑事部分違反選罷法一審判決出爐後，已表示不再上訴，由縣府依刑事判決完成解職後，發文給縣選委會，於5月29由落選頭國民黨籍邱偉容依法遞補並公告。

縣選委會指出，待其餘7名當選人當選無效判決確定後，將依照地方制度法第82條，於3個月內完成補選，但若該名當選人所遺任期不足2年，將不再補選，由代理人代理至該屆任期屆滿為止。

屏東縣去年九合一大選後，多名當選人遭檢方依法起訴，截至5月底，已有8人遭判當選無效，其中竹田鄉代李慶和確定解職。記者張已亷／攝影
屏東縣去年九合一大選後，多名當選人遭檢方依法起訴，截至5月底，已有8人遭判當選無效，其中竹田鄉代李慶和確定解職。記者張已亷／攝影

當選無效 屏東縣 選委會 選罷法

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