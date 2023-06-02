曾振炎詐199萬助理費積極問政給減刑 更一審不採改重判7年半

南投縣前議員曾振炎和妻子侯月嫦詐領助理費199萬多元，一、二審都以曾任內從事相當多選民服務，且積極問政、非無建樹，情堪憫恕減刑後依貪汙罪判3年6月，經最高法院發回，更一審則認為「選民服務本就是議員工作」不予減刑，撤銷改重判曾7年6月、侯2年6月，仍可上訴。

檢調查，曾振炎任南投縣議會第18屆縣議員期間，和妻子侯月嫦聘用2名曾姓、1名吳姓等3名人頭助理，並自2014年12月25日起保管3人存摺、印鑑，向南投縣議會詐領助理費薪資、年終獎金共190萬多元。

南投地院一審時，曾振炎辯稱初任議員無行政經驗，不諳規定，因鄰居母親推薦2名曾男當助理，後來向他們說要協助跑婚喪喜慶，2人卻稱不喜歡喪事場合不做了，自己後來沒依人員異動變更助理名單，但領得薪資都全數發給實際助理，從不曾自議會補助款取得任何不法所得。

一審比對多人證詞、金流等不採信曾辯詞，但考量曾任議員期間設置2個服務處，自行花費聘用2名主任、司機，也從事相當多為民服務、工程履勘，發函各單位，侯女也分擔工作且犯後認罪。

一審認為，曾為支應各服務確有龐大事務費支出必要，非無為圖便宜，認為2人均情堪憫恕，減刑後各依利用職務機會詐取財物罪判曾3年6月，褫奪公權3年，依非公務員與公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪判侯1年10月，褫奪公權2年。

檢察官、曾振炎及妻子均上訴，台中高分院二審就其中另3名助理確實受僱於曾，扣除其薪資等認為曾詐領所得應僅剩下86萬9838元，撤銷原判決但仍判曾3年6月，侯則酌減判1年9月。

曾、侯再上訴經最高法院撤銷發回，台中高分院更一審認為，曾振炎詐領助理費長達3年，金額多達199萬9838元，且選民服務本為其當選應為工作，不適用情堪憫恕不予減刑。