桃園7旬婦水果刀殺死9旬夫 二子求情仍判10年6月

桃園一名72歲王姓婦人去年8月不明原因在家中廁所推倒90歲的蕭姓丈夫，並持水果刀朝對方胸口猛刺，傷及對方心臟，釀死亡結果；桃園地院審理時，王婦稱自己對凶案完全沒有印象，但說法未被採信，最後被依殺人罪判刑10年6月。可上訴。

檢警調查，王婦與丈夫結婚多年，育有2子，感情雖談不上融洽，但也沒發生過嚴重衝突，相依為命以數十年。她因為酒精及藥物相關精神病史需定時服藥，平時需丈夫提醒照料，但去年8月2日下午，她突然在自家廁所推倒對方並持水果刀攻擊，直至長子致電察覺異狀，通知次子返家，全案才曝光。

審理時，王婦稱自己對案發過程完全沒有印象，辯護律師則主張她有精神病史且長期服藥，事發時受疾病及藥物影響，辨識行為違法及控制行為能力明顯降低，希望能減輕其刑。

法院調查，王婦在警詢及偵訊過程曾敘述案發過程，明確指出案發地點是自家主臥室廁所，還說自己當時是看到一名男子闖進廁所才會推倒對方，以為對方是壞人，所以就趁對方未起身之際，跑去廚房拿水果刀攻擊。

法院認為，王婦見丈夫倒地後沒有動靜，仍跑到廚房拿水果刀朝對方胸口攻擊，明顯有殺人犯意。她雖稱是精神疾病影響，但醫院鑑定報告顯示她的精神疾病不會造成辨識行為能力下降，而且她案發後曾多次出入社區，神色與常人無異，還把凶刀放回廚房櫥櫃，既然能記得凶案核心情節，又能完成複雜精密動作，可認她案發當下應無行為能力顯著下降情形。