快訊

換你發大財！3生肖「年中財運超旺」第一名到哪都如魚得水

NBA／約柯奇大三元總冠軍賽G1輕取熱火 金塊主場豪取9連勝

0056改季配息更該進場？搭00713、00878、00919打造月月領息組合

高雄男上班開車撞死婦人 當天曾吃安眠藥被重判3年2月

聯合報／ 記者林保光／即時報導

邱姓男子開車在高雄加工出口區前，直接撞上陳姓婦人的機車，陳婦捲入車底遭拖行10多公尺，送醫不治。因邱姓男子事後被驗出曾服用安眠藥，高雄地方法院依公共危險罪，不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判他3年2月徒刑。

判決指出，去年5月9日上午8時56分，邱姓男子駕駛轎車沿高雄市前鎮區大華一路行駛，經過高雄加工出口區門口，前方陳婦騎機車在慢車道停等紅燈，不料邱直接自後方衝撞陳婦的機車，致陳婦捲入車底，嚴重受創。邱沒立即煞車或減速，繼續往前行駛10多公尺後才停車。

陳婦左額受傷、肋骨骨折併氣血胸、骨盆骨折及身體多處擦挫傷，送醫急救後，因多發性外傷、創傷性休克不治。

邱姓男子經警方依過失致死罪嫌移送法辦，但後來他經驗出，曾服用安眠藥等藥物反應，檢出的藥物皆具鎮靜安眠效果，服用後可能導致嗜睡或昏迷等症狀，可致意識模糊。邱稱案發當天凌晨服用助眠藥，早上服用肝藥及維他命B群，只承認開車過失。

但合議庭認為，刑法公共危險罪處罰酒駕、毒駕或服用其他相類之物致意識模糊不能安全駕駛，且診所藥物明細上也有記載「請勿喝酒，或駕駛車輛」等警語，依邱服用藥物及駕車經驗，應可預見不能妥適安全駕駛，仍容任自己在服藥後駕車上路，漠視公眾往來交通安全，依公共危險罪判刑。全案可上訴。

邱姓男子服安眠藥開車肇事，遭法院改依公共危險罪重判。記者林保光／攝影
邱姓男子服安眠藥開車肇事，遭法院改依公共危險罪重判。記者林保光／攝影

骨折 意識 毒駕

延伸閱讀

台灣首見！「高雄承億酒店」全新開幕　每個房間都能眺望港灣＋市景

高雄健身館涉倒閉百餘人受害 消保官提醒先做這事自保

台鐵高雄員工後腦勺遭重擊送醫不治 警懷疑遭凶殺

高雄晚間爆警匪追逐 毒蟲開車逃逸自撞石墩落網

相關新聞

基隆公務員入住違法民宿蒐證勒令停業 法官：釣魚合法

基隆市政府人員在某訂房網發現一家未登記民宿業者刊登招攬資訊，入住調查取得違法經營證據，依違反發展觀光條例裁處10萬元並勒...

國中生走路拍籃球手滑滾馬路 騎士摔斷手腳...父母慘賠71萬

台中1名13歲國中男學生放學邊走路邊拍打籃球，卻手滑讓球滾到大馬路上害胡姓機車騎士摔車，慘跌斷手腕、腳踝，胡連同精神撫慰...

高雄男上班開車撞死婦人 當天曾吃安眠藥被重判3年2月

邱姓男子開車在高雄加工出口區前，直接撞上陳姓婦人的機車，陳婦捲入車底遭拖行10多公尺，送醫不治。因邱姓男子事後被驗出曾服...

元智大學教授投書質疑高端涉貪瀆 被控誹謗北檢不起訴：適當評論

元智大學資訊管理學系教授周韻采去年投書媒體，撰文「高端騙局包裹下的貪汙三部曲」，指「若不保高端，整個疫苗騙局所包裹的貪汙...

司法戰！小三侵害配偶權賠30萬元 反控元配違法蒐證也告贏了

徐姓婦人懷疑黃姓夫婿與陳姓女同事婚外情，將錄音筆放在車內蒐證，2度錄到黃與陳女對話，被控妨害秘密罪。徐婦否認犯罪，辯稱「...

酒駕害死姑丈懊悔不已 自首又獲原諒一、二審都輕判3年

彰化孫姓工人酒駕前科累累被吊銷駕照，但仍喝威士忌、啤酒後騎車載姑丈出門，過彎遭車撞害姑丈慘死，彰化地院一審認為孫符合自首...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦