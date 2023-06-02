高雄男上班開車撞死婦人 當天曾吃安眠藥被重判3年2月

邱姓男子開車在高雄加工出口區前，直接撞上陳姓婦人的機車，陳婦捲入車底遭拖行10多公尺，送醫不治。因邱姓男子事後被驗出曾服用安眠藥，高雄地方法院依公共危險罪，不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判他3年2月徒刑。

判決指出，去年5月9日上午8時56分，邱姓男子駕駛轎車沿高雄市前鎮區大華一路行駛，經過高雄加工出口區門口，前方陳婦騎機車在慢車道停等紅燈，不料邱直接自後方衝撞陳婦的機車，致陳婦捲入車底，嚴重受創。邱沒立即煞車或減速，繼續往前行駛10多公尺後才停車。

陳婦左額受傷、肋骨骨折併氣血胸、骨盆骨折及身體多處擦挫傷，送醫急救後，因多發性外傷、創傷性休克不治。

邱姓男子經警方依過失致死罪嫌移送法辦，但後來他經驗出，曾服用安眠藥等藥物反應，檢出的藥物皆具鎮靜安眠效果，服用後可能導致嗜睡或昏迷等症狀，可致意識模糊。邱稱案發當天凌晨服用助眠藥，早上服用肝藥及維他命B群，只承認開車過失。