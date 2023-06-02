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元智大學教授投書質疑高端涉貪瀆 被控誹謗北檢不起訴：適當評論

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

元智大學資訊管理學系教授周韻采去年投書媒體，撰文「高端騙局包裹下的貪汙三部曲」，指「若不保高端，整個疫苗騙局所包裹的貪汙就會暴雷」等，被高端疫苗公司告加重誹謗罪及妨害信用罪，台北地檢署今偵結，認定周韻采所寫內容非杜撰，已盡查證責任，對可受公評之事，基於善意而為適當評論，不起訴處分。

周韻采去年曾投書中國時報，她依媒體報導與文章為基礎，評論高端疫苗的效力、價格及採購流程。她也在文中質疑，政府與高端疫苗涉嫌貪瀆。高端疫苗認為文章內容不實，損害公司名譽，於去年11月11日由委任律師到北檢遞狀，控告周韻采涉犯刑法加重誹謗罪與妨害信用罪。

據了解，周韻采表示，自己是針對高端疫苗提出合理評價，再加上政府保留相當多的資訊沒有公開，從能掌握的報導及相關資訊中，她合理懷疑政府涉嫌貪瀆。她也在文章提及，1劑高端疫苗售價840元、政府購買500萬劑、當中160萬劑因為屆期銷毀。

檢方調查，衛福部疾管署公布的疫苗售價資訊與周韻采文中所寫的數據相符，認為周韻采已在發表文章前盡查證義務，而非憑空杜撰。北檢今偵結，認定周女並非醫藥生計專業，對於可受公評之事，基於善意而為適當評論。

高端疫苗。圖／聯合報系資料照片
高端疫苗。圖／聯合報系資料照片

高端疫苗 貪汙 信用

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