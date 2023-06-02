基隆公務員入住違法民宿蒐證勒令停業 法官：釣魚合法
基隆市政府人員在某訂房網發現一家未登記民宿業者刊登招攬資訊，入住調查取得違法經營證據，依違反發展觀光條例裁處10萬元並勒令歇業。業者不服提起行政訴訟，控市府違法蒐證，台北高等行政法院移送基隆地院，基隆地院認為，調查手段屬合法取證，駁回業者請求。
基隆地院判決指出，市府人員在某訂房網站發現刊有「生活機能方便、能看到海、漁火，近九份、濱海風景區，走路到溫泉館，安全寧靜」等招攬旅客住宿資訊，依該網站資料，110年7月21日網路訂房入住調查，查獲業者在該地址未領取旅館登記證及專用標識經營旅館業務，違反發展觀光條例裁處10萬元並勒令歇業。
張姓業者主張，市府人員假冒房客說要租屋，卻讓他們空等6小時，故意唆使鑰匙放信箱而不要鎖，且未告知何時進屋、何時出來；當時屋內空無一人，應由檢調人員、警察人員陪同，應有搜索票及原告的同意、陪同，且經原告同意才可以拍照、調取不動產登記資料，指控證據不符行政程序法，不得作為裁罰證據。
業者指出，網站可以設定最低租期1個月，適用一般租賃契約，市府對其陳述會完全不聽解釋、不收證據，也無公正人士在場，不符行政程序法，裁處10萬元違反比例原則，聲明原處分及罰鍰撤銷。
法官審理認為，訂房網頁明確記載「生活機能方便、能看到海、漁火，近九份、濱海風景區，走路到溫泉館，安全寧靜」、「＄1886／晚」等文字。
法官查看現場照片，有2間臥室，有床鋪、棉被、枕頭、無線網路、衣架等物品。可知以日為基礎，妥善準備住宿相關軟硬體設施，可隨時從事對旅客提供住宿、休息相關服務業務。
針對被質疑誘捕、違法蒐證，法官說，所謂「釣魚（誘捕）」是行為人原已有為違章行為的意思，調查人員或其運用之人僅提供或利用機會加以誘捕，使潛在化的違章行為現形，暴露違章事證，並加以查獲，純屬調查技巧範疇的正常手段，沒有違反憲法對於基本人權的保障，且對維護公共利益有其必要性，釣魚方式所蒐集證據屬合法取證，
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