績優主任檢察官薛植和撤回轉任法官申請 只為了一個原因

檢察官任務複雜，不少檢察官選擇轉換跑道，申請轉任法官，今年共有24人申請，其中包含曾獲公務人員傑出貢獻獎的宜蘭地檢署主任檢察官薛植和，日前司法院公布申請核可名單，卻未列其中，許多人相當關切，原來薛雖然提出申請，思索後決定繼續留在檢察崗位，主動撤回。

薛植和是司法官44期結業，在同期中首先派任主任檢察官，2013年獲頒公務員最高榮譽的傑出貢獻獎，也曾2度獲法務部頒發法眼明察槳，偵辦過許多掃黑案件，另外曾偵辦「南山神木盜伐案」，一舉破獲當時國內最大盜林集團，後續還追查出多名警員勾結山老鼠的貪瀆案。

薛植和履歷極佳，卻未出現在5月29日公布的轉任法官合格名單中，引起部分法界人士好奇；經司法院證實，他在遴選委員會審核前，已主動向人事單位撤回申請，也未參與上周的面試。

薛植和回憶，雪隧開通後，宜蘭地檢署案件數量與複雜程度皆大幅上升，檢察官與輔助偵查人手卻未隨之增補，人力極為吃緊，當時自己對此無能為力，便抱著轉換心情的想法，提出轉任申請。

申請過程中，薛植和深入思索，覺得法官與檢察官雖都是司法官，其實工作性質相差甚大，檢方工作還是有獨特意義，且他對偵辦案件的熱情並未消退，便決定續留崗位，撤回轉任申請。