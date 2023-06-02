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綁3歲兒下體「戒尿布」 單親爸判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

3歲男童生殖器被生父用橡皮筋、線繩綁住，差點害他下體壞死。示意圖。記者張議晨／攝影
3歲男童生殖器被生父用橡皮筋、線繩綁住，差點害他下體壞死。示意圖。記者張議晨／攝影
高雄市莊姓男子離婚獨自照顧三歲兒子，不想頻繁換尿布，拿線繩綑綁兒子陰莖致瘀傷腫脹，被幼稚園老師發現。高雄地方法院審理，莊姓男童迄今未如同齡男童有勃起生理反應，成年前都要受定期檢查，將莊男依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑二年六月；可上訴。

判決指出，莊姓男子因毒品、過失傷害、肇事逃逸等案服刑，二○二○年一月出獄，向已分居妻子接回三歲兒子照顧，妻子偶爾探視。

同年四月廿日，莊姓男童到幼稚園上課，老師換尿布發現陰莖瘀傷腫脹通報社會局家暴防治中心，社工帶莊童驗傷。醫師診斷，莊童陰莖從根部起瘀青腫脹，傷勢延伸整個下體，推測外物或外力造成，應是繩子或橡皮筋等束縛。

莊童疑因缺少照顧出現發展遲緩，無法清楚回答何人造成傷勢，社工詢問莊男，他稱外出買毒品，找兩名友人到家照顧兒子，疑是友人拿繩子、橡皮筋綁兒子下體。檢方不採信，依成年人故意對兒童犯傷害罪起訴。

高雄地院審理時，莊男仍否認施虐，律師指莊男與兒子感情很好，不可能做這種事。莊童母親出庭稱，案發前幾天探視時兒子包尿布，莊男說「那兩包尿布用完，就不會幫你買尿布」，她懷疑莊男見兒子尿褲子而用繩子綁陰莖；社工稱，莊男剛接回兒子時感情親暱，案發當天莊童一直抱住社工，不敢看父親，明顯產生恐懼。

法官認定，莊男僅為幫兒子「戒尿布」，拿線繩綁下體，導致莊童五歲時仍不像同齡男童具勃起生理反應，十七歲前要受定期追蹤檢查，手段殘暴且極其危險，犯後態度不佳，判刑二年六月。

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