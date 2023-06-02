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宜蘭壯圍鄉代涉賄請辭 落選頭要求停辦補選

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭縣壯圍鄉民代表張賜雄被爆賄選主動辭職，「落選頭」林榮華（圖）表示，選委會應暫停辦理補選，待司法判決出爐再行定奪。圖／民進黨宜蘭縣黨團提供
宜蘭縣壯圍鄉民代表張賜雄被爆賄選主動辭職，「落選頭」林榮華（圖）表示，選委會應暫停辦理補選，待司法判決出爐再行定奪。圖／民進黨宜蘭縣黨團提供
宜蘭壯圍鄉代張賜雄去年底被爆賄選，近日主動辭職，宜蘭選委會擬辦補選，被「落選頭」林榮華抗議選委會配合張賜雄辭職，技術性閃避選罷法規定，未比照外縣市讓競爭對手直接遞補，是知法玩法，要求停辦補選，待司法判決後再決定。

張賜雄現年52歲，曾任國際獅子會長、壯圍後備憲兵聯誼會長等，去年以無黨籍第一次參選壯圍第2選區鄉民代表，選前遭爆買票，被檢方以違反選罷法起訴，諭令20萬元交保，但是仍然獲得1043票，尋求4連霸的林榮華得到806票，成為落選頭。

宜檢去年12月20日提出當選無效之訴，目前2案皆在審理中，違反選罷法部分昨天下午宣判，當選無效之訴則還在言詞辯論階段；由於張賜雄今年5月15日已提辭職，選委會擬6月6日公布補選程序，7月15日補選。

林榮華昨天在民進黨宜蘭縣黨團的陪同下召開記者會，抗議選委會忽視選罷法，根據選罷法74條規定，當選人若被判當選無效確定，缺額由落選人依得票數高低的順序遞補；他也舉南投、雲林、嘉義等縣市為例，都採當選無效直接遞補，非補選。

林也質疑，選委會配合張賜雄辭職，技術性閃避選罷法規定，讓競爭對手完全沒有遞補機會，要求立刻暫停辦補選，等司法判決後再行決定。

選委會回應，類似的問題不只宜蘭有，內政部正研議修法，依照現行法規，根據地方制度法第81條，張賜雄辭職後缺額達2分之1以上，即應辦理補選，其他的縣市未辦補選是因為缺額未達標準。

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