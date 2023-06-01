快訊

非台大！泰晤士2023年世界大學影響力排名「這校」奪第24名台灣最佳

台泥和平廠焚燒廢棄物BOO案 德卡倫部落族人打行政官司今敗訴

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台灣水泥和平廠興建台泥DAKA再生資源利用中心，並欲利用既有水泥旋窯、新建氣化爐來處理垃圾，花蓮縣政府審查通過環境影響差異分析報告，在地的德卡倫部落和族人不服提行政訴訟，台北高等行政法院今判決部落及族人敗訴，可上訴。

環保署有條件通過台泥和平水泥廠計畫案的環評，也通過環境影響差異分析報告，台泥因新增替代燃料及原料而提出第3次環差報告，也經花蓮縣政府審查通過。

台泥之後依據與花蓮縣環保局簽定的BOO契約，為了興建台泥DAKA再生資源利用中心、利用既有水泥旋窯與新建氣化爐處理垃圾及一般事業廢棄物，提送第4次環境影響差異分析報告，花蓮縣環評委員會審核修正通過。

德卡倫部落和族人不服處分，提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，請求撤銷花蓮縣政府原核准處分，且環保署應重新進行環評。

北高行指出，和平場開發計畫不是一般廢棄物或事業廢棄物再利用機構的開發行為，環評審查及監督主管機關不是環保署，認為處分並非無效；德卡倫部落和族人先位請求判決確認花蓮縣政府函的行政處分無效無理由，應予駁回。

再者，相關開發行為無需辦理環評，處分沒有裁量怠惰或判斷錯誤的違法之處，不應要求台泥重新實施環評，處分也沒有撤銷的理由，因此德卡倫部落和族人備位聲明，請求法院撤銷訴願決定書及原處分，並命環保署、花蓮縣政府應做出要求台泥重新實施環評的行政處分，也無理由，應予駁回。

北高行認為，台泥沒有「重作」環評，著手和平廠計畫的開發行為沒有違法，因此花蓮縣或環保署也不應要求台泥停止開發，故判德卡倫部落和族人敗訴。

台泥和平廠。圖／聯合報系資料照片
台泥和平廠。圖／聯合報系資料照片

花蓮 環評 環保署

延伸閱讀

「協和發電廠」環評 與基市府保育區為平行審查程序

花縣府核准台泥廠建氣化爐燒垃圾 族人興訟敗訴

基市府廢止四接公文 林右昌：當初是「原則同意」、仍需環評

謝國樑廢「四接開發」公文 林右昌：當初是原則同意仍要環評過

相關新聞

台泥和平廠焚燒廢棄物BOO案 德卡倫部落族人打行政官司今敗訴

台灣水泥和平廠興建台泥DAKA再生資源利用中心，並欲利用既有水泥旋窯、新建氣化爐來處理垃圾，花蓮縣政府審查通過環境影響差...

高科大總務長涉圖利千萬 他無保請回、胞弟收押禁見

國立高雄科技大學總務長林威成，涉嫌將校內停車管理系統標案內容洩漏給胞弟，讓他弟弟成功標下校區工程，光3件標案就圖利胞弟公...

散布通姦照片罰得比周玉蔻還重 誹謗罪是否違憲9日揭曉

朱姓男子因感情糾紛散布有夫之婦外遇照片，被依散布猥褻圖畫罪判6月徒刑，併科罰金8萬元，朱認為刑法第310條違憲、司法院釋...

王忠義被控推母親落水詐領保險金 最高法院今3度撤銷判決發回更審

南投縣男子王忠義被控將母親推落溪水，按壓頭部入水致死，企圖詐領保險金，一審依殺人罪判無期徒刑，二審、更一審皆獲判無罪，更...

刑事無罪不代表真無罪 彰化縣議員洪本成被判當選無效

彰化縣洪本成曾涉犯賄賂罪，後來當選第十九、二十屆縣議員，先後被中央選舉委員會、縣議員候選人歐陽蓁珠提出兩屆縣議員當選無效...

台南法拍會6月6日登場 詐團聯繫用iPhone 12變價拍賣

行政執行署台南分署6月6日上午10時起，將在2樓拍賣室舉辦動產拍賣會，其中，吸睛的標的包括台南地檢署囑託拍賣的iPhon...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦