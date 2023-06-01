台泥和平廠焚燒廢棄物BOO案 德卡倫部落族人打行政官司今敗訴

台灣水泥和平廠興建台泥DAKA再生資源利用中心，並欲利用既有水泥旋窯、新建氣化爐來處理垃圾，花蓮縣政府審查通過環境影響差異分析報告，在地的德卡倫部落和族人不服提行政訴訟，台北高等行政法院今判決部落及族人敗訴，可上訴。

環保署有條件通過台泥和平水泥廠計畫案的環評，也通過環境影響差異分析報告，台泥因新增替代燃料及原料而提出第3次環差報告，也經花蓮縣政府審查通過。

台泥之後依據與花蓮縣環保局簽定的BOO契約，為了興建台泥DAKA再生資源利用中心、利用既有水泥旋窯與新建氣化爐處理垃圾及一般事業廢棄物，提送第4次環境影響差異分析報告，花蓮縣環評委員會審核修正通過。

德卡倫部落和族人不服處分，提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，請求撤銷花蓮縣政府原核准處分，且環保署應重新進行環評。

北高行指出，和平場開發計畫不是一般廢棄物或事業廢棄物再利用機構的開發行為，環評審查及監督主管機關不是環保署，認為處分並非無效；德卡倫部落和族人先位請求判決確認花蓮縣政府函的行政處分無效無理由，應予駁回。

再者，相關開發行為無需辦理環評，處分沒有裁量怠惰或判斷錯誤的違法之處，不應要求台泥重新實施環評，處分也沒有撤銷的理由，因此德卡倫部落和族人備位聲明，請求法院撤銷訴願決定書及原處分，並命環保署、花蓮縣政府應做出要求台泥重新實施環評的行政處分，也無理由，應予駁回。