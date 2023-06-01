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高科大總務長涉圖利千萬 他無保請回、胞弟收押禁見

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國立高雄科技大學總務長林威成，涉嫌將校內停車管理系統標案內容洩漏給胞弟，讓他弟弟成功標下校區工程，光3件標案就圖利胞弟公司至少逾千萬元，高雄地檢署前天指揮調查局搜索，昨天依圖利、政府採購法等罪，聲押禁見林威成兄弟、同校李姓專委3人，今下午雄院召開羈押庭，僅林威成弟弟裁押，林及李姓專委均無保請回。

46歲林威成原為高雄應用科技大學資工系主任，2018年高應大、高雄第一科技大學、海洋科技大學合併為「國立高雄科技大學」，林轉任高科大資工系主任，2019年起兼任高科大總務長，其弟則經營科技公司，主要服務內容就是車道管制及門禁系統。

檢調查出，林威成在高應大任職期間，得知校方將辦理校內智慧型車道等工程，利用自己擔任資工系主任優勢，將標案打造成特定規格，並把標案規畫內容洩漏給胞弟，讓胞弟設計符合高應大需求系統，順利得標。

隔年3校合併，林威成掌握校方有意將全校5處校區車道及車牌辨識系統整合，與時任事務組組長、現為高科大專委的李男合謀，先提案整合全校車道等管理系統，獲校方核定後，再將標案規格、內容洩漏給胞弟，並採限制性招標方式，讓胞弟順利得標。

據了解，五校區車道標案總金額800多萬元，林威成胞弟得標後，將600萬元轉入林威成帳戶，該標案未在時限內完工，林威成、李姓專委還協助展延，助胞弟躲過違約處罰。

高雄市調查處獲報，蒐證發現建工校區停車場標案也有弊端，3件標案估計林威成至少圖利逾千萬元。前天兵分多路至高科大、林威成胞弟公司搜索，帶回林氏兄弟及李姓專委、公司員工等十餘人。

經檢方複訊後，林威成等3人都否認涉案，檢方依據證人證詞、標案資料，認定林威成等3人觸犯貪汙治罪條例圖利罪及違反政府採購法，向高雄地院聲請羈押禁見。

雄院原訂昨下午召開羈押庭，因值班法官為候補法官，羈押庭改為合議制，庭期改至今下午召開，合議庭歷經5個多小時審理，認為林威成、李姓專委無羈押必要，無保請回，僅裁定林威成胞弟收押禁見，檢方預計收到法院裁定書後，研擬是否提起抗告。

高雄科技大學總務長林威成涉嫌洩漏標案給胞弟科技公司，今兄弟檔遭檢方向法院聲押禁見。圖／聯合報系資料照片
高雄科技大學總務長林威成涉嫌洩漏標案給胞弟科技公司，今兄弟檔遭檢方向法院聲押禁見。圖／聯合報系資料照片

車道 主任 兄弟

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