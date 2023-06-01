「深海閻王」猥褻女童被判刑 今傳燒炭警破車窗救人

曾遭正心道場負責人朱雪璋砍斷腳筋的「深海閻王」王毓霖，日前因對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判王1年6月徒刑。台灣高等法院今撤銷原判決，但刑期不變。不料王男今傳出燒炭，稍早警方獲報協尋破窗救人，王男目前有生命跡象送醫救治。

士林警方指出，報案人稱在今天在臉書看到朋友發問稱「對不起我愛的所有人，再見了」且沒接電話，擔心朋友輕生，請求緊急協尋救護。

警方獲報協尋後，今晚6時許在至善路二段一輛車內，發現王男疑似燒炭輕生，立即破窗救援後，確認其尚有呼吸心跳通報消防救護，在6點40分確認上有生命跡象，送醫急救，並通知家屬到場。

王毓霖在某小學擔任課後才藝課柔術班教練，2021年4月9日晚間6點半強制猥褻一名女童，王否認犯行辯稱，半開玩笑說地「親老師一下」，女童真的嘴對嘴親到，但就只是在跟小朋友玩。