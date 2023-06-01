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「未上任先辭任」風波後 司法院人審委員名單今出爐

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

基隆地方法院法官李岳今年當選司法院人事審議會委員，原本今天就任，卻因日前在法官論壇公開6日將召開的人審會會議資料，在被告知違反審議規則後，辭任委員一職，並請司法院「議處」。司法院今公告今年度人審會名單，李岳一職由游璧庄遞補。

李岳因參選人審會代表，今年4月在法官論壇上貼出政見，表示「會負責任的在法律允許範圍內，把資訊提供給想知道的人，並且把意見轉達給該知道的人。」並表示會和其他人審委員一起努力維護大家的權益，促進資訊交流，確保上下溝通順暢。未料，有些「落選者」反應這是「二次傷害」，司法院人事處告知李岳違反審議規則，他馬上請辭。

司法院人審會共27人，其中12名為法官票選的代表，司法院長許宗力為當然委員，另12席為指定委員，還有3名是對人事議案無表決權的學者專家委員。

名單如下：

司法院 院 長許宗力當然委員並任主席

司法院 副院長蔡烱燉指定委員

司法院 秘書長吳三龍指定委員

司法院 副秘書長黃麟倫指定委員

司法院 廳 長周玫芳指定委員

司法院 廳 長李釱任指定委員

司法院 廳 長張國勳指定委員

司法院 廳 長謝靜慧指定委員

司法院 廳 長高玉舜指定委員

最高法院 院 長高孟焄指定委員

最高行政法院 院 長吳明鴻指定委員

台灣高等法院 院 長高金枝指定委員

最高法院 法 官張競文最高法院法官代表

最高行政法院 法 官簡慧娟最高行政法院及懲戒法院法官代表

台灣高等法院 法 官胡芷瑜高等法院法官代表

高雄高分院 法 官莊珮吟高等法院法官代表

高雄高等行政法院 法 官林韋岑高等行政法院及智慧財產及商業法院法官代表

台北地方法院 法 官林修平地方法院及少年及家事法院法官代表

新北地方法院 法 官黃志中地方法院及少年及家事法院法官代表

桃園地方法院 法 官游璧庄地方法院及少年及家事法院法官代表

新竹地方法院 法 官郭哲宏地方法院及少年及家事法院法官代表

臺中地方法院 法 官李昇蓉地方法院及少年及家事法院法官代表

雲林地方法院 庭 長王子榮地方法院及少年及家事法院法官代表

高雄地方法院 法 官張嘉芳地方法院及少年及家事法院法官代表

國立中興大學法政學院 副院長林昱梅學者專家代表

國立臺灣大學法律學院 教 授許恒達學者專家代表

國立政治大學法學院 副教授黃士軒學者專家代表

人審會將在6月6日開會決定部分地院和法官人事案，包括引發爭議的終審法院調辦事、實任法官案。

司法院今公告今年度人審會名單。記者王宏舜／攝影
司法院今公告今年度人審會名單。記者王宏舜／攝影

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