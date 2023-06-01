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花縣府核准台泥廠建氣化爐燒垃圾 族人興訟敗訴

中央社／ 台北1日電

台泥和平廠新建氣化爐處理花蓮縣垃圾，環保局環評會通過環境影響差異分析報告，獲花蓮縣府核准動工。在地族人不服，請求撤銷核准。法院今天判決族人敗訴，可上訴。

法律扶助基金會原民中心專職律師林韋翰指出，台灣水泥和平廠與花蓮縣環保局合作，要新建一座「氣化爐」來處理花蓮縣的生活垃圾；花蓮縣政府環保局環評委員會通過「環境影響差異分析報告」後，花蓮縣政府於民國109年12月間核准。氣化爐工程動工後，將於7月試運轉，預計年底測試完成。

林韋翰指出，「氣化爐」位於七星潭附近，在地的和平族人以及德卡倫部落（澳花村）族人認為這項工程侵害其權利，提起行政訴訟，請求撤銷花蓮縣政府原核准處分，並主張依環評法規定，本案的環評機關應是環保署，並重新進行相關環評程序。

台北高等行政法院今天宣判，判決主文為「原告之訴駁回」，即族人敗訴，可上訴。法院尚未提供判決理由。

針對法院判決結果，法扶會代德卡倫部落發表聲明，並表示台灣法律依舊無法站在原住民族的權利，法院判決形同宣示台灣社會對東部環境的不尊重，及漠視財團繼續破壞東部環境。

法扶會聲明提到，台泥20多年前到花蓮縣秀林鄉和平村開採礦石，至今不知道挖走多少個山頭與山洞。試問是否記得導演齊柏林所拍攝的和平勇士山一景，族人就居住在勇士山底下，每天面對的是開發可能帶來的隱憂。

聲明指出，台泥現在又以協助處理花蓮縣垃圾為由，實際上是完成和平廠內轉型計畫，透過買地擴建廠區、處理廢棄物及蓋太陽能板等標榜綠能，掩蓋台泥高污染等情形，對判決非常失望，不排除上訴以替部落下一代爭取生存權。

花蓮 環評 廢棄物

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