散布通姦照片罰得比周玉蔻還重 誹謗罪是否違憲9日揭曉

朱姓男子因感情糾紛散布有夫之婦外遇照片，被依散布猥褻圖畫罪判6月徒刑，併科罰金8萬元，朱認為刑法第310條違憲、司法院釋字509號解釋應變更。憲法法庭今公告6月9日下午2點30分於憲法法庭宣示判決。

憲法法庭3月14日行言詞辯論，這是繼23年前大法官作出合憲性解釋後，誹謗罪再受審查，其中「涉及私德但是事實該不該罰？」也是討論焦點。

朱認為刑法第310條與釋字509號解釋違反平等權與恣意禁止原則、比例原則，他只傳播給1百多人，卻與傳播數十萬的電視節目言論適用相同的法條，當年媒體人周玉蔻誹謗前總統馬英九拿「頂新集團秘密獻金」僅判50日拘役，不公平。除朱外，聲請人包括被控詆毀同事而遭處拘役40日的中正大學法律系教授盧映潔等，憲法法庭併6案審理。

聲請人主張誹謗罪和509號解釋規定的「相當理由確信其為真實」，要採真正惡意或查證義務，見解不一，欠缺法律明確性。保護名譽的手段還有民事賠償、適當處分及刪除網路不實言論等方式，憲法法院已判「命強制道歉」非回復名譽適當處分，對比來看，誹謗罪相關規定應違憲。

言詞辯論時，律師賴錫卿指民事庭認為朱長生的言論與公共利益有關，刑事庭卻認為無關而判有罪，見解歧異，誹謗罪但書是否需要修正，值得思考。