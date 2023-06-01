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王忠義被控推母親落水詐領保險金 最高法院今3度撤銷判決發回更審

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

南投縣男子王忠義被控將母親推落溪水，按壓頭部入水致死，企圖詐領保險金，一審依殺人罪判無期徒刑，二審、更一審皆獲判無罪，更二審改依過失致死罪判刑1年2月，檢方、王忠義皆提上訴，最高法院今再度撤銷判決，發回台中高分院更審。

最高法院指出，檢方起訴認定王忠義是「殺害」母親，涉犯殺害直系血親尊親屬罪，更二審則認為王忠義沒有殺母故意，認定王母是不慎失足落水，王涉犯起訴書中未記載的過失致死罪，但兩者事實不同，更二審未清楚說明變更起訴法條、起訴事實的原因及理由，有調查未盡、理由欠備違法之處，故撤銷發回更審。

檢方起訴指出，王忠義夫婦因經濟窘迫、不堪長期照顧生病父親，2014年5月帶住院治療老父親到仁愛鄉中原部落，以鈍器重擊頭部致死，從中原橋丟下棄屍，再向警方謊報父親失蹤，直到隔年在河床上發現一具枯骨，才確認是王父。

另外，王忠義為母親投保50萬元後，2014年10月帶妻兒及母親到國姓鄉種瓜溪河床抓蝦，直到天色昏暗支開妻兒後，將母親推落溪水，再按壓頭部進水中，確定母親無心跳，才將母親抱上岸，呼喊在下游的妻子報案，王母送醫不治。

王忠義被控殺父部分已無罪確定，另弒母部分，一審為圖保險金，以手肘、手臂頂撞王母跌落溪中，再以手按壓頭部入水，又以雙肘抵住母親肩膀致溺斃，判王忠義無期徒刑，二審改判無罪，被撤銷發回更審。

更一審認為，王母遺體解剖未發現人為加工溺斃所常出現抵抗傷或明顯外傷，極可能單純意外落水溺斃，基於「無罪推定」原則，再判王忠義無罪，仍被撤銷發回更審。

更二審指出，根據檢察官提出的證據，無法判斷王有殺人故意，但是王對於母親有照顧義務，2014年10月間，王帶著妻兒、高齡有智能障礙的母親戲水，回程時獨留母親脫隊上廁所，沒有叫妻子或是自己陪同前往，有過失責任，認為王犯過失致死罪，變更起訴法條，改依過失致死罪判刑1年2月；最高法院今三度撤銷判決，發回台中高分院更審。

王忠義。圖／聯合報系資料照片
王忠義。圖／聯合報系資料照片
王忠義。圖／聯合報系資料照片
王忠義。圖／聯合報系資料照片

最高法院 殺人 保險

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