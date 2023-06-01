趕鳥設置反光鏡閃光燈 彰化男被控擾鄰挨罰7千元
彰化縣張姓男子住在集合式住宅社區，在住所裝設反光鏡、閃光燈並張貼符咒，聲稱驅趕野鳥和保護家人安全，鄰居不堪反光鏡、閃光燈的光源直射到住宅內，警方據報多次勸導，張男不願改善，被移送偵辦，彰化地方法院認為他的行為構成藉端滋擾住戶，依違反社會秩序維護法裁處罰款7千元。可上訴。
判決書指出，張男去年6月20日至同年8月2日，在居所裝設反光鏡、閃光燈並張貼符咒，反光鏡、閃光線每每將陽光反射、閃光燈的人工光源直射至社區其他住宅內，致使妨害社區居家安寧和生活品質。張男聲稱，社區靠山，常有大批飛鳥經過與停留覓食，他以反射鏡、手電筒、閃光燈驅趕，又曾姓住戶在家設佛堂，曾用棍子嚇阻他，偷窺、偷拍，用球射他家的門，還架設反光鏡反射強光照他家等行為，他全家都很害怕鄰居惡意挑釁。
張男供稱，他向管委會投訴曾男行為，不獲處理且繼續袒護，他投訴無門，家人因此生病，他點燈只為求平安、保護家人。
曾男和邱姓住戶、高姓住戶都證稱，張男家的閃光燈幾乎每天開啟，時段不一定，都會感受到強光照射，影響睡眠、影響社區安寧，讓人覺得不舒服，尤其是晚上被光射到很不舒服。蘇姓社區主委證稱，住5年以來並無聽過有鳥害的問題，驅鳥的事應該不需要到此地步。
彰化地方法院法官審酌，所謂「藉端滋擾，應指行為人有滋擾住戶或場所的本意，以言語、行動等方式，藉特定事端擴大發揮，踰越該事端在一般社會大眾觀念中所容許的合理範圍，而擾及住戶或場所的安寧秩序，致難以維持或回復者而言。
法官認為，張男在自家房屋張貼符咒，難認這部分所為是在藉特定事端擴大發揮的舉動，但警方勸告改善閃光燈擾鄰等情狀，張男不思警惕，所為擾及附近住戶居住安寧，法官依違序的動機、情節和張男智識程度、職業等一切情狀，依社會秩序維護法罰鍰7千元。
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