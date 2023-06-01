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桃園改裝車上演玩命關頭 平鎮警方已取締超過2千件

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導

改裝車輛時常造成飆車及噪音問題，桃園市政府自今年6月1日起，將擴大推動「靜桃計畫」執法專案，警察局、環境保護局和經濟發展局組成聯合稽查取締小組，取締飆車及違法改裝行為，平鎮分局今年已取締2252件，聯合稽查的部分已裁處18件，函報召回驗車80件，會再持續加強取締。

警方指出，截自5月為止，取締擅改排氣管、改裝車體、無照駕駛及超速40公里以上，拆除消音器等違規行為，汽車已取締404件，機車共1848件；配合市府的稽查的部分，已裁處18件，函報召回驗車80件。

平鎮分局表示，在此計畫中，特別針對列管的120家機動車輛改裝業者進行源頭查核和輔導。除了檢查改裝業者的商業登記情況和政策宣導外，也將對改裝車輛進行蒐證並通知檢方，以跨局處聯合執法的方式，維護環境安寧。

平鎮分局指出，將針對噪音車輛集中的地點，如中豐路、環南路、延平路、育達路和南平路等，設置巡邏及路檢點、取締危險駕駛、酒後駕駛及車輛改裝稽查工作。

警方說，將把改裝排氣管、改裝車體設備、無照駕駛和拆除消音器、2車以上競速等違規行為，列為執法重點，加強取締。這將有助於創造更加安寧、寧靜的生活環境，讓市民能夠享受更美好的生活。

改裝車輛時常造成飆車及噪音問題，桃園市政府自今年6月1日起，將擴大推動「靜桃計畫」執法專案，平鎮局目前已取締2252件違規事項。記者陳右豪／翻攝
改裝車輛時常造成飆車及噪音問題，桃園市政府自今年6月1日起，將擴大推動「靜桃計畫」執法專案，平鎮局目前已取締2252件違規事項。記者陳右豪／翻攝
改裝車輛時常造成飆車及噪音問題，桃園市政府自今年6月1日起，將擴大推動「靜桃計畫」執法專案，平鎮局目前已取締2252件違規事項。記者陳右豪／翻攝
改裝車輛時常造成飆車及噪音問題，桃園市政府自今年6月1日起，將擴大推動「靜桃計畫」執法專案，平鎮局目前已取締2252件違規事項。記者陳右豪／翻攝

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