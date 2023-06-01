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他網約15歲少女車震 法官認無再犯之虞判緩刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

楊姓男子上網聊天結識14歲少女，約在車內見面，趁對方沉睡與她在車內發生性行為並拍照，台北地院審理，楊認罪，法官依成年人故意對少年犯乘機性交罪判楊有期徒刑2年，緩刑4年，接受法治教育課程9小時。可上訴。

楊2015年11月在交友軟體聊天結識被害少女，2016年6月開始交往，之前雙方是男女朋友。

檢方指控，2016年時少女已15歲，當年10月29日深夜，楊開車到少女住處附近，約少女約車內見面，並購買滷味與少女分享，少女吃完滷味突有沉重睡意，在右前座熟睡。楊即乘機在車內與少女發生性交行為，再以手機拍攝雙方私處接合照用LINE傳給少女，犯成年人故意對少年犯乘機性交罪，法院開庭，楊坦承犯罪。

法官審理認為，楊危害少女身心健康及人格發展，但考量他犯後坦承犯行，與少女家屬達成和解，積極彌補損害，認為如果宣告法定最低刑，仍情輕法重，決定依刑法規定酌減其刑。

判決指出，楊知道被害人未滿18歲，利用她沉睡不醒乘機性交，考量他已全數給付賠償金，深具悔意，且是一時失慮，可以認定經此教訓後無再犯之虞，判決可予緩刑宣告。

楊姓男子上網聊天結識14歲少女，約在車內見面，趁對方沉睡與她在車內發生性行為並拍照。示意圖／ingimage
楊姓男子上網聊天結識14歲少女，約在車內見面，趁對方沉睡與她在車內發生性行為並拍照。示意圖／ingimage

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