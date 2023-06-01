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調查局防彈背心採購爆圍標 2廠商5人遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

調查局2021年採購防彈背心爆發圍標弊端，當初最低價競標的聯戰公司負責人張良榮，不僅找來同行銓程公司負責人李幸勳圍標，還因自身技術不足，打算將得標後將防彈衣轉包給其他供應商製作出貨。台北地檢署今依違反政府採購法妨害投標未遂罪，起訴張、李及銓程莊姓主管及董姓、蔣姓員工共5人。

檢調查出，調查局2021年4月間，因有400件防彈背心換發需求，於是對外公開採最低標進行招標、採購，預算為658萬元。後來聯戰投標金額427萬元，雖然理論上應以最低價得標，但因出價甚至未達底價八成，如此異常行徑反而引起調查局注意。

調查局發現，聯戰無法合理解釋為何能報出如此低價，且該公司承包相關防彈衣實績太少，於是最後將標案給予次低標的廠商承作。事後追查發現，聯戰負責人張男試圖在得標後，將防彈衣轉包給另家同業壟銓承作，自己僅賺取標案金額一成的利潤。

此外，銓程負責人李男原本也想競標，投標後又擔心30萬保證金無法拿回，於是轉而替張男圍標，但因聯戰和銓程兩家投標文件格式、內容太過近似，立刻被揪出而圍標未遂。

聯戰公司負責人張良榮涉嫌在調查局防彈衣標案中圍標未遂，今遭北檢起訴。記者張宏業／攝影
聯戰公司負責人張良榮涉嫌在調查局防彈衣標案中圍標未遂，今遭北檢起訴。記者張宏業／攝影

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