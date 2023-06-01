掰「回饋台灣援助311震災」台日夫妻吸金60億元下場曝光

日訊公司負責人徐明賢和日籍妻子安土美津子利用租售視訊電話及平板電腦吸金逾60億元，2千多人受害，檢方依違反銀行法起訴徐明賢夫妻和幹部等17人；台北地方法院判徐12年2月徒刑、安土美津子12年徒刑，另15名幹部判1年9月至8年6月不等徒刑，其中6人宣告緩刑。案經上訴，台灣高等法院雖撤銷改判，但夫妻倆刑度不變。

同時，高院也判徐姓夫妻未扣案的21億2653萬元除應發還被害人外，沒收或追徵價額。

檢方調查，徐明賢、安土美津子2012年成立日訊、極訊王、天訊等公司，再以日本回饋台灣援助日本311賑災之名，對外招開說明會，宣稱民眾以每組14萬7000元價錢購買視訊電話機後，再由極訊王向投資人回租，並轉租世界各地終端使用者收取租金。

兩人保證投資客拿到視訊電話3個月的準備期後，天訊每月會支付每組6000元「租金」報酬，租期3年，換算年報酬率達15.6％。另外，投資人自購買第二組起，享有每組12萬7000元優惠價格，換算年報酬率23.4％。

若投資人招攬會員人數及銷售業績達成目標，更可依序由專員晉升為主任、襄理及經理不同階級，並分別享有購買視訊電話機價格12萬4000元、12萬元、11萬4000元優惠價格，年報酬分別提高為24.7％、26.7％、29.8％，而3年租約滿後，機器所有權歸極訊王。

檢方查出，徐明賢夫妻在2020年初推出平板電腦銷售轉租投資方案，該方案的銷售租金、租期及報酬都跟視訊電話機相同。之後，兩人發現拓展新投資人不易，日訊公司即將發不出保證租金報酬與獎金，因此調降報酬率。

高院審理後認為，徐明賢夫妻犯銀行法法人行為負責人非法經營收受存款業務因犯罪獲取之財物達新臺幣1億元以上罪、多層次傳銷管理法第29條第1項之非法多層次傳銷罪，及刑法詐欺取財罪，從較重的法人行為負責人非法經營收受存款業務因犯罪獲取之財物達新台幣1億元以上罪處斷。

因一審部分事實認定有誤，又未區分吸金和詐欺的金額，另308萬9千元所得財物漏未列入，因此撤銷改判。

高院認為徐姓夫妻主導日訊集團，8年期間內招攬2700餘位投資人，以後金補前金的方式經營，吸收資金高達60億5227萬9千元，結果眾多投資人在反覆參與投資後血本無歸，提出告訴者多達900餘人，所為嚴重破壞金融秩序。