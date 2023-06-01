造假大樓全棟滿租 誆騙王道銀行買新北、台南房產2人遭起訴

鼎晟公司負責人張皓翔和鼎麗資產登記負責人李祐鑫2人，為了出售共同所有的板信銀行家大樓，涉嫌偽造大樓全棟滿租資訊，再和高青公司將板信銀行家大樓及台南Focus時尚流行館的土地及建物出售給王道銀行，致王道銀行陷於錯誤，損害主管機關及投資人判斷。台北地檢署依違反不動產證券化條例起訴鼎晟公司、張皓翔及李祐鑫。

據了解，鼎晟買進板信銀行家大樓後，房價下跌，遲遲無法整棟出租，再加上商業大樓與住宅設計不同，若要改建還須新設排糞管等設施，成本過高，於是鼎晟和新東北把共同所有的板信銀行家大樓及新東北所有的台南Focus時尚流行館設為不動產證券化投資標的，期望變現套利。

2016年6月，王道銀行與鼎晟、新東北和高青等3家公司簽約，約定由王道擔任不動產證券化條例規定之受託機構及安排機構，向金融監督管理委員會申請核准，2018年6月21日「圓滿一號不動產投資信託基金受益權證」上市，繼受原所有權人及其他承租戶的租賃契約。

板信銀行家大樓位於新北市板橋區中正路上，全棟共16層樓，北檢偵查，除了3樓到8樓及地下1樓確實由板信銀行承租之外，其餘樓層都沒租出去。根據金管會規定，不動產證券化標的須符合預計購買標的最近3年之平均出租率應達85％以上，保障資金流通率及現金收益率。

張皓翔及李祐鑫為了順利發行圓滿一號，假借鼎晟債務人及員工親戚公司等6間公司名義，租下板信商業銀行未出租的樓層，製造板信銀行家大樓全棟滿租、租約期間1年到3年、具穩定租金收入假象。王道銀行買入2棟建案及土地時，考量到當時部分承租板信銀行家大樓的公司規模較小，要求簽署保證條款，保證未來5年都能確實收租。而新東北持有的台南Focus時尚流行館確實全棟租出。