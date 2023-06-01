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獨／網紅標本師遭爆交件拖3年 客戶不滿開箱「3D變2D」要提告

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

本報接獲爆料者Lily投訴，自己寵物刺蝟2020年7月過世後委託網紅標本師「金毛」工作室製作剝製標本，不料成品缺遭拖欠將近3年之久，期間她多次透過粉專詢問進度，都遭用不同理由搪塞，今年5月拿到成品後，發現與網路範本落差極大，經專業老師判斷成品並非剝製標本而是乾屍，且無法修復，讓Lily不能接受，將委任律師對其提告。

Lily向本報投訴，她的寵物刺蝟「chocho」在2020年6月病危、7月病逝，當時想留下與刺蝟相處時光，在網路上找到了金毛工作室粉專，雙方協議好製作條件跟需求後，確定將刺蝟做成剝製標本，報價7000元，並告知預計完成時間大約2021年1月。

到了2021年1月Lily並沒有收到成品，他透過臉書粉專詢問，得知正在除油脂中，預計4、5月完成，卻還是沒拿到，她多次在粉專詢問進度、要求看照片，得到理由都是「細節調整中」、「還在修飾中」、「預計到年底」等藉口搪塞，就這樣拖了將近3年，直到今年5月才拿到成品。

更讓Lily傻眼的是，她拿到成品發現與當初在官網看到範本落差極大，簡直是「從3D變成2D」，她將標本拿給其他標本老師看，得到回覆卻是成品屬於乾燥屍體，並非剝製標本，她到連書粉專質問，沒想到對方說詞反覆，堅稱剝製沒有問題，並提出願意全額退款，要求簽協議書。

Lily認為，從委託製作到拿到成品，拖了2年多，成品又不如預期對她來說是二度傷害，近期已在搜集資料並與律師討論，除了針對拖延交件時間提起民事訴訟，她認為金毛工作室製作標本並非剝製標本而是乾燥屍體，涉犯詐欺，也會提告。

生物標本工作者莊棨州表示，剝製標本會保留動物的皮，並將皮下脂肪簡單清理做簡單防腐，身體部分則會使用泡棉或木頭雕刻製作，每個標本師在剝製標本的做法會有差異，但是基本步驟都是剝皮、脫脂、假體製作、套皮、縫合；標本師陳韋廷也說，刺蝟本身屬於球體動物，但標本看起來很乾扁，甚至是平的，沒有將身體做回來，眼睛也沒有用外部物質取代，動物本身異味很重應屬於乾屍。

記者實際傳訊詢問工作室，至截稿前業者並無針對此事做回應。

爆料者Lily投訴，委託金毛工作室製作標本，拖了近3年才拿到，且成品經專業老師判斷並非剝製標本而是乾屍。左圖為動物身前照、右圖為標本成品照。讀者提供
爆料者Lily投訴，委託金毛工作室製作標本，拖了近3年才拿到，且成品經專業老師判斷並非剝製標本而是乾屍。左圖為動物身前照、右圖為標本成品照。讀者提供
刺蝟「chocho」生前照片。讀者提供
刺蝟「chocho」生前照片。讀者提供

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