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毒犯背包藏上膛槍彈辯自首交槍 警密錄器露1表情自打嘴巴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄林姓男子因犯毒品案被通緝，前年10月16日清晨被警方攔查，帶回派出所後員警在林男隨身包內發現一把上膛手槍，高雄地院依違反槍砲彈藥管制條例，判刑5年4月，林男不服上訴，主張他是主動交槍，符合自首條件，但法官調閱警方密錄器，發現他被警方追問時還裝傻，應是「被動」搜出槍彈，駁回上訴。

判決指出，前年10月16日清晨5時許，林男騎車經過高雄市三民區建工路時被警方攔查，員警查出他通緝身分，將他帶回派出所製作筆錄。

警方當時執行附帶搜索時，赫見林男包包竟然私藏已上膛手槍，退出彈匣後裡面還有9顆子彈，將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

高雄地院審理時，林男搬出法條，稱若主動交出槍彈，可以獲得減刑，那把手槍跟子彈，是他進入派出所時主動跟員警說他包包有槍，應該符合自首跟主動報繳槍彈的減刑條件。

雄院法官調閱警方密錄器跟監視器畫面，發現警方打開林男包包時，當場說出「這有槍ㄟ」，林男則在旁裝傻「有嗎？」，警方追問林男「有子彈嗎？」林又裝傻「蛤」。

法官根據當庭勘驗的畫面，認為若林男主動報繳槍彈，何必在員警詢問時支吾其詞，避答員警的問題，不採信他說法，依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判刑5年4月，併科罰金5萬元。

林男不服上訴，仍主張他早在進入派出所前，就跟警方說他包包有槍，但高雄高分院合議庭審理後，認為一審見解無誤，林男並不是主動報繳槍彈，駁回他上訴。

林姓男子被查出通緝身分遭逮，在派出所被警方搜出私藏槍械，林男辯稱他是主動報繳，但自己在密錄器一個裝傻行徑，被法官認為並不是主動交出，判刑5年4月。示意圖。圖／聯合報系資料照片
林姓男子被查出通緝身分遭逮，在派出所被警方搜出私藏槍械，林男辯稱他是主動報繳，但自己在密錄器一個裝傻行徑，被法官認為並不是主動交出，判刑5年4月。示意圖。圖／聯合報系資料照片

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