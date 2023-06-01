聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電包商撞閃違停移工被輾死 違停男二審獲輕判免關
菲律賓移工喬納森前年底，與同鄉騎單車行經大雅區時，前方徐姓男子為吃晚餐，占用慢車道，喬與同鄉閃避後，持續併行聊天，後方騎機車的台積電林姓外包商，閃避不及撞上喬，林倒地後隨即遭遊覽車輾過身體身亡，徐、喬二人都被檢方認定構成過失致死罪送辦，違停的徐，一審獲判7月徒刑，不可易科罰金，二審撤銷改判6月，得易科18萬元。
一審審理時，徐男辯稱，轎車停得很路邊，沒有占用慢車道，沒有妨害人車通行，而且是林姓騎士是車速過快，沒有與前車保持安全距離，想超車而煞閃不及才釀禍，與他違停沒有因果關係；而喬則是承認涉案。
喬的部分在去年4月間審結，判刑6月得易科，而徐的部分在去年10月4日審結，判刑7月，二人都提出上訴，喬上訴二審部分，去年底審結，判刑6月，徐部分則到今天才宣判，撤銷原判決，判刑6月，得易科罰金。
判決指出，菲律賓籍移工喬納森（25歲）在2020年12月10日晚間6時許，與同鄉併肩騎單車，沿大雅區雅潭路往潭子區方向行駛，行經雅潭路四段89號附近時，徐姓男子為了吃晚餐，將轎車違規停車在慢車道，喬閃避徐車，行駛到快車道，持續與同鄉併駛。
當時台積電林姓外包商，從工業區下班騎機車返家途中，行經案發地點時，一時閃避不及，撞上前方喬納森的單車後倒地，隨即遭後方駕駛遊覽車的古姓男子輾過身體，林因創骨折、器官損傷，傷重不治。
全案由檢察官偵辦後，根據台中市車輛行車事故鑑定委員會的調查報告，認定徐、喬二人，都有肇事原因，依過失致死罪起訴，而輾過林男的古姓遊覽車司機，則被檢方認定無從反應、避免該起事故，處分不起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言