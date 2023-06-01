台積電包商撞閃違停移工被輾死 違停男二審獲輕判免關

菲律賓移工喬納森前年底，與同鄉騎單車行經大雅區時，前方徐姓男子為吃晚餐，占用慢車道，喬與同鄉閃避後，持續併行聊天，後方騎機車的台積電林姓外包商，閃避不及撞上喬，林倒地後隨即遭遊覽車輾過身體身亡，徐、喬二人都被檢方認定構成過失致死罪送辦，違停的徐，一審獲判7月徒刑，不可易科罰金，二審撤銷改判6月，得易科18萬元。

一審審理時，徐男辯稱，轎車停得很路邊，沒有占用慢車道，沒有妨害人車通行，而且是林姓騎士是車速過快，沒有與前車保持安全距離，想超車而煞閃不及才釀禍，與他違停沒有因果關係；而喬則是承認涉案。

喬的部分在去年4月間審結，判刑6月得易科，而徐的部分在去年10月4日審結，判刑7月，二人都提出上訴，喬上訴二審部分，去年底審結，判刑6月，徐部分則到今天才宣判，撤銷原判決，判刑6月，得易科罰金。

判決指出，菲律賓籍移工喬納森（25歲）在2020年12月10日晚間6時許，與同鄉併肩騎單車，沿大雅區雅潭路往潭子區方向行駛，行經雅潭路四段89號附近時，徐姓男子為了吃晚餐，將轎車違規停車在慢車道，喬閃避徐車，行駛到快車道，持續與同鄉併駛。

當時台積電林姓外包商，從工業區下班騎機車返家途中，行經案發地點時，一時閃避不及，撞上前方喬納森的單車後倒地，隨即遭後方駕駛遊覽車的古姓男子輾過身體，林因創骨折、器官損傷，傷重不治。