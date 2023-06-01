快訊

1條魚換1棟房！「世界冠軍紅龍魚」拍賣會售出 7位數天價曝光網全嚇傻

終於等到！亞東醫院陳芸團隊完成台灣首例活體小腸移植

腸衰竭治療最後一塊拼圖 活體小腸移植7大QA

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電包商撞閃違停移工被輾死 違停男二審獲輕判免關

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

菲律賓移工喬納森前年底，與同鄉騎單車行經大雅區時，前方徐姓男子為吃晚餐，占用慢車道，喬與同鄉閃避後，持續併行聊天，後方騎機車的台積電林姓外包商，閃避不及撞上喬，林倒地後隨即遭遊覽車輾過身體身亡，徐、喬二人都被檢方認定構成過失致死罪送辦，違停的徐，一審獲判7月徒刑，不可易科罰金，二審撤銷改判6月，得易科18萬元。

一審審理時，徐男辯稱，轎車停得很路邊，沒有占用慢車道，沒有妨害人車通行，而且是林姓騎士是車速過快，沒有與前車保持安全距離，想超車而煞閃不及才釀禍，與他違停沒有因果關係；而喬則是承認涉案。

喬的部分在去年4月間審結，判刑6月得易科，而徐的部分在去年10月4日審結，判刑7月，二人都提出上訴，喬上訴二審部分，去年底審結，判刑6月，徐部分則到今天才宣判，撤銷原判決，判刑6月，得易科罰金。

判決指出，菲律賓籍移工喬納森（25歲）在2020年12月10日晚間6時許，與同鄉併肩騎單車，沿大雅區雅潭路往潭子區方向行駛，行經雅潭路四段89號附近時，徐姓男子為了吃晚餐，將轎車違規停車在慢車道，喬閃避徐車，行駛到快車道，持續與同鄉併駛。

當時台積電林姓外包商，從工業區下班騎機車返家途中，行經案發地點時，一時閃避不及，撞上前方喬納森的單車後倒地，隨即遭後方駕駛遊覽車的古姓男子輾過身體，林因創骨折、器官損傷，傷重不治。

全案由檢察官偵辦後，根據台中市車輛行車事故鑑定委員會的調查報告，認定徐、喬二人，都有肇事原因，依過失致死罪起訴，而輾過林男的古姓遊覽車司機，則被檢方認定無從反應、避免該起事故，處分不起訴。

菲律賓疑工喬納森在2020年騎單車行經大雅區時，為閃違停車輛，駛入快車道後，後方林姓機車騎士閃避不及撞上，遭遊覽車輾死。記者陳宏睿／翻攝
菲律賓疑工喬納森在2020年騎單車行經大雅區時，為閃違停車輛，駛入快車道後，後方林姓機車騎士閃避不及撞上，遭遊覽車輾死。記者陳宏睿／翻攝
菲律賓疑工喬納森在2020年騎單車行經大雅區時，為閃違停車輛，駛入快車道後，後方林姓機車騎士閃避不及撞上，遭遊覽車輾死。記者陳宏睿／翻攝
菲律賓疑工喬納森在2020年騎單車行經大雅區時，為閃違停車輛，駛入快車道後，後方林姓機車騎士閃避不及撞上，遭遊覽車輾死。記者陳宏睿／翻攝
菲律賓疑工喬納森在2020年騎單車行經大雅區時，為閃違停車輛，駛入快車道後，後方林姓機車騎士閃避不及撞上，遭遊覽車輾死。記者陳宏睿／翻攝
菲律賓疑工喬納森在2020年騎單車行經大雅區時，為閃違停車輛，駛入快車道後，後方林姓機車騎士閃避不及撞上，遭遊覽車輾死。記者陳宏睿／翻攝
菲律賓疑工喬納森在2020年騎單車行經大雅區時，為閃違停車輛，駛入快車道後，後方林姓機車騎士閃避不及撞上，遭遊覽車輾死。記者陳宏睿／翻攝
菲律賓疑工喬納森在2020年騎單車行經大雅區時，為閃違停車輛，駛入快車道後，後方林姓機車騎士閃避不及撞上，遭遊覽車輾死。記者陳宏睿／翻攝

延伸閱讀

台積電「5力」驚人！中科東側、西側都聞「積」起舞

違停最大宗！彰化路口精緻大執法 首周開出746張罰單

台泰勞工會議落幕 加強查處網路非法媒介

超誇張違停市民大道人行道 警開單...意外聞到「麻」味

相關新聞

最高法院首位女院長上任 高孟焄：法官人力流失是重要問題

最高法院首位女院長高孟焄今上任，交接典禮上致詞指出，廢除限量分案制度，清倉舊案全由現職法官扛下，短期難以消化，「人員越不...

高端內線交易開庭、醫界夫妻日常對話換來海嘯般創傷 認罪求緩刑

高端內線交易案上月偵結，士林地檢署認定食藥署疫苗專家審查委員劉滄梧，洩密給妻子台大醫院影像醫學部擔任主任的施庭芳，施則買...

趕鳥設置反光鏡閃光燈 彰化男被控擾鄰挨罰7千元

彰化縣張姓男子住在集合式住宅社區，在住所裝設反光鏡、閃光燈並張貼符咒，聲稱驅趕野鳥和保護家人安全，鄰居不堪反光鏡、閃光燈...

桃園改裝車上演玩命關頭 平鎮警方已取締超過2千件

改裝車輛時常造成飆車及噪音問題，桃園市政府自今年6月1日起，將擴大推動「靜桃計畫」執法專案，警察局、環境保護局和經濟發展...

他網約15歲少女車震 法官認無再犯之虞判緩刑

楊姓男子上網聊天結識14歲少女，約在車內見面，趁對方沉睡與她在車內發生性行為並拍照，台北地院審理，楊認罪，法官依成年人故...

調查局防彈背心採購爆圍標 2廠商5人遭訴

調查局2021年採購防彈背心爆發圍標弊端，當初最低價競標的聯戰公司負責人張良榮，不僅找來同行銓程公司負責人李幸勳圍標，還...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦