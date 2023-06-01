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最高法院首位女院長上任 高孟焄：法官人力流失是重要問題

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

最高法院首位女院長高孟焄今上任，交接典禮上致詞指出，廢除限量分案制度，清倉舊案全由現職法官扛下，短期難以消化，「人員越不足越留不住人」，法官人力流失是她必須面對的最重要且困難的問題。

高孟焄指出，今年是她擔任審判工作第40年，沒想到審判生涯會轉一個大彎，接下沒有接觸過的行政工作，更沒有綜理全院院務的經驗，但看到卸任院長吳燦的努力和成就，給了她投入新工作的勇氣。

她說，她在最高法院服務23年，見證最高法院的變與不變，變的是與時俱進的制度，不變的是全體法官的使命感，每逢假日會看到很多法官到院加班，有時全庭到齊還會開玩笑說「這下可以來評議了」，如此辛苦卻能堅持下去，靠的是對審判工作的熱忱，還有擔任終審法官的使命感，再無其他。

高孟焄表示，最高法院法官工作意義重大，法官也都願意承擔，但不可諱言的是，推動取消限量分案制度，讓多年來累積的舊案，全由現任法官扛下，雖司法院在人力有限狀況下，仍提供相當人力資源，但一下子清倉而出的大量舊案，不可能在短期內消化，加上法官年齡平均較高，多已屆齡或即將屆齡退休，大家話題從養生之道，演變為認真討論退休計畫，「人員越不足越留不住人」，如何減緩本院法官人力流失，安定人心，成為她必須面對的最重要、最困難的問題。

她說，外界近年來質疑最高法院民事庭案件廢棄比率高，她認為廢棄或維持是審判核心，不能說廢棄率應該要多少才是對的，但她注意到民庭資深法官普遍廢棄率較低，思考是否是相關訴訟法規運用的差異所致的結果，或有其他因素？她未來會和全體民庭庭長、法官充分溝通後，再採取措施，一切作為希望能減輕法官負擔，消除外界質疑。

高孟焄指出，依法院組織法規定，最高法院院長是大法庭審判長，說明最高法院院長最重要的工作是引領實務裁判的走向，她在最高法院原來是法官兼庭長，之後也不過是法官兼院長，最重要的仍是法官本質，全體法官、庭長是法院核心，任何行政措施無非都是為了提升審判效能。

她最後說，接下最高法院院長一職，心中很惶恐，畢竟沒有把握一定能解決人才流失問題，但會盡所能營造安定、減輕法官負荷的審判環境，人才是一切的根本，只有安定人事，最高法院一切作為才能夠推展，也希望司法院能看見最高法院的需求，提供必要的協助。

新任最高法院院長高孟焄。記者黃義書／攝影
新任最高法院院長高孟焄。記者黃義書／攝影
新任最高法院院長高孟焄。記者黃義書／攝影
新任最高法院院長高孟焄。記者黃義書／攝影
最高法院舉行新舊院長交接典禮，由司法院長許宗力（中）擔任監交人，將印信從卸任院長吳燦（左），交給新任院長高孟焄（右）。記者黃義書／攝影
最高法院舉行新舊院長交接典禮，由司法院長許宗力（中）擔任監交人，將印信從卸任院長吳燦（左），交給新任院長高孟焄（右）。記者黃義書／攝影

最高法院 高孟焄

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