19歲男中秋節烤肉 竟硬上同學酒醉妹妹賠30萬獲緩刑

台中19歲賴姓男大生中秋節受邀到同學家烤肉，竟趁著對方妹妹喝醉回房間休息時下手，撲上床朝她扯褲子硬上得逞，完事後還繼續留在同學家睡覺，對方身心受創時隔多日才說出實情，法院考量賴男賠償對方30萬元獲調解，犯後坦承無前科等，依乘機性交罪判他1年10月，緩刑4年，可上訴。

檢警調查，賴男2022年9月10日到同學家烤肉喝酒，隔天凌晨他見同學的妹妹酒醉自行回房，賴竟偷偷尾隨確認女子1人躺在床上要睡覺，他竟利用對方無法抗拒時硬扯下褲子、內褲，對方雖試圖掙扎但仍無力抵抗遭硬上。

賴男性侵得手後還若無其事回到同學房間睡覺，直到當天下午他離開後，女子因深感畏懼時隔一周多才向親友說出實情曝光。

賴男落網坦承不諱，和被害女子指證大致相符，並有驗傷報告、對話及IG發文等可佐；法院考量，賴男犯後坦承，也已經和被害人以賠償30萬元達成調解，可見他尚知悔悟，加上犯案時年僅19歲，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

法院審酌，賴男沒有前科、已調解成立，依乘機性交罪判他1年10月，宣告緩刑4年，期間內禁止對女子為妨害性自主、傷害、恐嚇、騷擾，跟蹤等不法侵害行為，並應參加法治教育4場，交付保護管束。