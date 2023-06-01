兩機車相撞 法官不採交通鑑定意見 判主幹道騎士無罪

劉姓機車騎士在市區巷內十字路口撞倒陳姓機車騎士，依過失傷害罪起訴。劉開庭辯說，路口根本無法注意到陳，台北地院認為，劉行駛於幹道而陳騎在支道，不採交通事故鑑定意見書指稱劉有肇事責任，判劉無罪。可上訴。

判決書說，事故鑑定意見雖然認為劉行經無號誌路口時未確實減速慢行作隨時停車的準備，且劉減速的程度，也未及避免事故的發生，不過，法官還是應參酌事證自為判斷，「不受鑑定意見的拘束」。

法官認為，鑑定意見沒有審酌「路口反射鏡實際顯影狀況不佳」、「路口西北角有可能遮蔽視線之障礙物」進而造成劉欠缺反應的時間，即沒有證據證明劉姓騎士應負過失傷害的刑事責任。

檢方起訴指出，劉2021年7月4日中午12時48分，騎車沿台北市長安東路1段53巷由北往南行駛，騎到林森北路85巷路口，因陳姓騎士沿林森北路85巷由西往東行駛，2機車相撞，陳受傷骨折，劉犯過失傷害罪。

劉辯稱，他處於視線死角，無法看到陳，且到路口已減速，陳未讓幹道車先行，聽到陳機車引擎加速時已立刻煞車，他沒有過失。

法院調查，陳的機車駛入林森北路85巷，路口繪有「停」的標字，由此可見，林森北路85巷是支線道，劉行駛的長安東路1段53巷則為幹線道，陳應暫停讓幹線道上的劉的機車先行，不過，陳未停車。

法官調查，肇事路口雖設有反射鏡，但如果有機車駕駛靠近，只會顯示在反射鏡的左上方邊緣處，十分不明顯，劉一方面在行進、一方面需注意周遭，究竟有無餘裕詳細觀察反射鏡，已屬有疑，而且，肇事路口西北角有電線杆、店家增建物、植栽，劉辯稱有視線死角，不是沒有憑據。